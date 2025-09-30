Лукашенко подписал указ о командировках чиновников за границу 7 30.09.2025, 20:06

4,228

Анекдотичный указ «направлен на достижение максимального экономического эффекта» от командировок.

Александр Лукашенко 30 сентября подписал указ, который «направлен на достижение максимального экономического эффекта от служебных командировок за границу работников государственных органов и организаций», сообщили в пресс-службе политика.

Согласно документу, приоритетным заданием для командируемого за границу руководителя или его заместителя впредь станет решение стратегически важных экономических задач, которые определяет президиум «cовета министров». В их числе задачи по наращиванию и диверсификации экспорта, обеспечению импортозамещения и энергетической безопасности.

«Кроме того, усилены меры контроля за эффективностью зарубежных командировок, повышается ответственность руководителей за нарушение требований при принятии решений о командировании. Уточнен также порядок направления в командировки и их документального оформления», — рассказали в пресс-службе.

