В Смоленске нашли редчайший клад времен Великого княжества Литовского 3 30.09.2025, 20:38

4,886

Фотофакт.

В технических колодцах Смоленска неожиданно нашли редчайший клад, спрятанный еще в 1420-х годах. Об уникальном артефакте сообщили участники экспедиции ИА РАН во «ВКонтакте».

Клад удалось найти на улице Соболева. Он насчитывает 48 серебряных монет, 46 из которых — пражские гроши. Уточняется, что это одни из самых распространенных монет Средневековья.

Археологи пояснили, что гроши начали чеканить после денежной реформы чешского короля Вацлава II. Выпуску они подлежали в XIV — XV веках.

Также среди находок оказался денарий — серебряная единица Великого княжества Литовского при Витовте. На нем было изображение «Колюмны» (геральдического знака средневекового княжества) и копья с крестом.

Помимо этого, человек, спрятавший клад много веков назад, положил в него и крымскую монету — данг. Ее чеканили в 1419-1420 годах с именем местного хана. Именно эта находка позволила специалистам выяснить точное время, когда было спрятано богатство.

Участники экспедиции добавили, что это всего лишь второй клад литовского времени, попавшийся в Смоленске. Такие монеты в городе нашли впервые в 1988-м. Тогда клад признали одним из самых больших в РФ, его вес составил более 12 килограммов, и все это были монеты из серебра.

