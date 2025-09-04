закрыть
4 сентября 2025, четверг, 9:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Микрофоны уловили тайный разговор между Путиным и Си Цзиньпином

7
  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 4.09.2025, 8:00
  • 9,454
Микрофоны уловили тайный разговор между Путиным и Си Цзиньпином

Вот о чем на самом деле мечтают кремлевский и китайский старцы!

Править вечно! Вот, о чем на самом деле мечтают кремлевский и китайский старцы.

Микрофоны уловили примечательный разговор между Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, которые возглавляли колонну высоких руководителей, двигавшихся к трибуне, откуда они должны были смотреть военный парад.

Разговор длился меньше минуты, но собранный по кусочкам из переводов на разные языки, оказался весьма примечательным, передает Bloomberg:

Си: Раньше люди редко доживали до 70 лет, но в наши дни в 70 лет ты еще ребенок.

Путин: С развитием биотехнологий можно будет постоянно пересаживать человеческие органы, и люди смогут жить все дольше и дольше и даже достичь бессмертия.

Си: По прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить и до 150 лет.

41-летний Ким в диалоге 72-летних «детишек» не участвовал, к тому же он, согласно семейной традиции, заранее готовит себе смену - свою дочурку, которую он взял с собой и в Пекин.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов