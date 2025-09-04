Микрофоны уловили тайный разговор между Путиным и Си Цзиньпином

Микрофоны уловили тайный разговор между Путиным и Си Цзиньпином7
- 4.09.2025, 8:00
Править вечно! Вот, о чем на самом деле мечтают кремлевский и китайский старцы.
Микрофоны уловили примечательный разговор между Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, которые возглавляли колонну высоких руководителей, двигавшихся к трибуне, откуда они должны были смотреть военный парад.
Разговор длился меньше минуты, но собранный по кусочкам из переводов на разные языки, оказался весьма примечательным, передает Bloomberg:
Си: Раньше люди редко доживали до 70 лет, но в наши дни в 70 лет ты еще ребенок.
Путин: С развитием биотехнологий можно будет постоянно пересаживать человеческие органы, и люди смогут жить все дольше и дольше и даже достичь бессмертия.
Си: По прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить и до 150 лет.
41-летний Ким в диалоге 72-летних «детишек» не участвовал, к тому же он, согласно семейной традиции, заранее готовит себе смену - свою дочурку, которую он взял с собой и в Пекин.
