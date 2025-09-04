Генсек НАТО призвал Европу вооружаться для защиты от Москвы 5 4.09.2025, 11:42

Марк Рютте

Фото: Getty Images

Нужна реальная огневая мощь.

Европа должна быстрее наращивать военное производство, чтобы догнать Россию. Альянс в этом году утвердил более амбициозные цели по расходам, однако этого недостаточно.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает The Guardian.

«Деньги сами по себе не могут обеспечить безопасность. Нужны возможности, реальная огневая мощь, тяжелая техника, а также новые технологии. И именно это наша оборонная промышленность по всему Альянсу должна поставлять быстрее, чем когда-либо, в Европе и в США. Просто во всем Альянсе мы производим недостаточно», - сказал Рютте.

Прогресс в выпуске боеприпасов

Глава НАТО отметил, что ситуация уже начала меняться. В частности, удалось увеличить выпуск боеприпасов и постепенно пополнять склады.

«Мы постепенно пополняем запасы и сокращаем производственный разрыв с Россией», - подчеркнул он. Отдельно Рютте поблагодарил Чехию за вклад в оборонные поставки.

Военные вызовы

Рютте выступил на саммите IISS Prague Defence Summit. Он подчеркнул необходимость увеличения европейских военных возможностей для защиты континента.

По его словам, Россия и Китай инвестируют огромные средства в модернизацию армий. Это оружие уже используется против Украины, и Европа должна учитывать угрозы будущего.

Россия как дестабилизирующий фактор

«Эта тенденция не изменится и не развернется в ближайшее время. Россия остается и в обозримом будущем будет оставаться дестабилизирующей и конфронтационной силой в Европе и в мире», - заявил Рютте.

Он отметил, что Европа не должна быть наивной и обязана реагировать на вызовы, чтобы сохранить безопасность.

