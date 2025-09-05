закрыть
Зеленский: Начинает действовать план давления на Россию для прекращения войны

  • 5.09.2025, 14:59
  • 1,962
Зеленский: Начинает действовать план давления на Россию для прекращения войны
Владимир Зеленский
ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Президент Украины заинтриговал заявлением.

Несмотря на то, что Россия не собирается прекращать войну, уже строится система безопасности, которая может подтолкнуть врага к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Международном экономическом форуме «Амброзетти», сообщает Rai.

«Я не могу сейчас раскрыть все подробности - многие из них являются очень чувствительными и касаются военной сферы. Но мы готовим силу - на земле, в воздухе и на море, - которая, просто работая по плану, будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну», - сказал глава Украины.

По его словам, план предусматривает, что вероятность продолжения войны Россией уменьшат системы беспилотников, совершенствование оборонительных систем, а также меры для предотвращения атак врага.

«Мы работаем над усовершенствованием оборонительных систем и предотвращением нападений россиян, и это подтолкнет РФ к заключению мирного соглашения», - добавил Зеленский.

