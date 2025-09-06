Украинская разведка назвала вероятные сроки завершения войны

Украинская разведка назвала вероятные сроки завершения войны9
- 6.09.2025, 9:47
- 7,276
И главное условие.
Чтобы война в Украине завершилась до конца 2026 года, необходимо совпадение множества обстоятельств, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Любой аналитик, изучая ситуацию, рассматривает разные сценарии и оценивает вероятность их реализации, сказал он в интервью «Новини.LIVE».
«Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя - это реальная ситуация на поле боя», — отметил Юсов.
По его словам, завершение войны до конца 2026 года возможно лишь при совпадении целого ряда условий: усиление санкционного давления и экономического воздействия на РФ, наращивание оборонной и финансовой поддержки Украины со стороны международных партнёров, а также более решительная внешнеполитическая позиция союзников.
Также, по словам Юсова, важную роль играет эффективность украинских Сил обороны, усилия дипломатов и готовность общества продолжать сопротивление.
«Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, - просто факт», — подытожил он.