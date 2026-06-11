«Девушка с дипломом юриста торгует кожаными юбками в ТЦ» 1 11.06.2026, 11:31

По специальности в Беларуси работает «мизерный процент» выпускников.

В июне в нашей стране проходит централизованное тестирования для поступления в вузы. Но многие выпускники и их родители сомневаются в ценности высшего образования в Беларуси.

«Ни один вуз Беларуси не гарантирует высокой зарплаты и хорошей работы, кроме, разве что, медицинского и раньше БГУИР, пишет в Threads пользовательница под ником kats_oh. — Я ни капельки не обесцениваю высшее образование и не считаю что его не надо получать, надо конечно — и для общего кругозора и, особенно, мальчикам, чтобы не загребли в армию, но по сути нет практически никакой разницы, в каком вузе учиться».

Многие пользователи согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— По специальности работает потом мизерный процент. Не знаю, спрашивают на какие-либо фирме дипломы определенного вуза. Абитуриенты и родители, которые хотят именно в определенный вуз и на определенную специальность, почему вы хотите именно туда? Для работы потом в каком-то определенном месте? Или другие причины?

— Считаю, что высшее образование должно быть привилегией, оно не каждому нужно. Порой получается, что девушка с дипломом юриста торгует кожаными юбками в ТЦ. Зачем нужно такое образование? Никого не хочу обидеть, но в последнее время убеждаюсь, что высшее образование не является путевкой в светлое будущее.

— Большинство вузов Беларуси — это бесполезная трата времени. Мир развивается очень быстро, уже давным-давно нужны совершенно другие профессии, а в наших университетах программа которое десятилетие не меняется. Потом еще и отрабатывать нужно непонятно где. Студенты Медицинского университета вообще в тюрьме какой-то. Не зря же сейчас государство вставляет палки в колеса, тем кто хочет поступать за границу.

— Многие вузы, особенно не в столице и не медицинские, — чисто шарашки. Качество преподавания ниже среднего, можно забить на все и без проблем получить диплом, главное — хоть иногда приходить в университет и создавать видимость учебы. На экзаменах 4 балла всегда поставят, даже если и со второго раза. Поступить тоже легко.

— Я за высшее образование. Но я считаю что в Беларуси, по большому счету, без разницы, в каком вузе учиться, главное, чтобы хоть какой-то диплом был. Потому что, как вы правильно написали, высшее образование требуют практически во всех профессиях.

— В моем случае (иняз) один человек из всей группы работает по специальности, в других группах — такая же ситуация, причем, на всех факультетах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com