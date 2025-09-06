На границе Дима ходит хмуро 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.09.2025, 10:29

Дмитрий Медведев

Дошло совсем до смешного.

На границе Дима ходит хмуро,

Край суровый тишиной объят.

Опухшего Дмитрия Медведева, выражаясь его же языком, снова «вытаскивают из разных мест», чтобы на этот раз отправить с инспекцией на границу с еще недавно нейтральной Финляндией, которая стараниями «великого геополитика» была вынуждена вступить в НАТО.

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит. Не наше решение. Но посмотрим, что дальше будет происходить», - констатировал бывший зицпредседатель успехи СВОего шефа.

Далее заявил, что страны Балтии, Финляндия, Норвегия и Польша «усиливают военную активность вблизи территории России». И пригрозил финнам последствиями из-за членства их страны в НАТО и строительства на границе с РФ инфраструктуры, которая годится для размещения воинских частей. Сказал, что России нужно обеспечить на границе фортификационное оборудование.

После чего попытался «отлить в граните», смешивая русские и английские ругательства

(«чушь собачья, ересь, bullshit, shit»), облаял обсуждаемые «Коалицией желающих» гарантии для Украины.

О том, какого дна достигла в своей деградации АП (в частности) и путинская система (в целом), можно судить, глядя на тех персонажей, которых она вынуждена все чаще вытаскивать из самых маргинальных глубин для подкрепления заявлений «величайшего стратега современности».

То вышедшего в тираж Виктора Януковича, не появляющегося на публике аж с марта 2022-го. Чтобы он, преодолевая сопротивление свежепоставленных виниров, выдавал про свою «целенаправленнную работу по вступлению Украины в Евросоюз» («подтверждая» слова Путина на саммите ШОС 31 августа о том, что одной из причин войны были «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО», а Россия якобы была вовсе не против украинской евроинтеграции, а лишь против ее членства в Альянсе). Путин продолжил сегодня и эту тему во Владивостоке.

То теперь десантируя в Светогорск своего «Жалкого» буйного телеграм-бота. Чтобы тот в непосредственной близости от новой «вражеской границы» своим небодрым видом подкреплял угрозы Путина, сделанные в адрес «Коалиции желающих» на другом конце страны, во Владивостоке.

До мышей, как говорится.

Дошло совсем до смешного. Сбежавший в РФ бывший украинский премьер от Партии регионов Николай Азаров, «комментируя комментарий» Януковича, пытался оправдаться уже перед zетниками за «евроинтеграцию» - мол, «так чего, нам с Пакистаном надо было сотрудничать?!» Ну да, конечно! Да что там, если бы не украинские майданы, сейчас вовсю бы уже дружили с «вменяемыми» талибами!

