Азербайджанские МиГ-29 начали бомбить армию РФ в Украине
- 6.09.2025, 12:48
Стали известны новые детали о боевых самолетах.
Вооруженные силы Украины могли получить до трех истребителей МиГ-29 от Азербайджана, которые в начале полномасштабного вторжения находились в Украине на ремонте.
Об этом сообщает Defence Express.
«Воздушные силы Украины могли пополнить до трех МиГ-29. Это хоть и не много, но все равно хорошее усиление», - отметили в Defence Express.
По данным СМИ, до начала полномасштабного вторжения именно три МиГ-29 Воздушных сил Азербайджана находились на ремонте во Львовском авиационно-ремонтном заводе.
Напомним, что 4 сентября в сети распространилась фотография украинского МиГ-29 с камуфляжем, характерным для ВВС Азербайджана. На снимке истребитель окрашен в голубые, серые и фиолетово-серые тона и, судя по вооружению, находился на боевом задании.
Дата и место съемки неизвестны, однако самолет нес ракеты Р-27 и Р-73 класса «воздух-воздух».