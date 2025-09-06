Азербайджанские МиГ-29 начали бомбить армию РФ в Украине 6.09.2025, 12:48

Иллюстративное фото

Стали известны новые детали о боевых самолетах.

Вооруженные силы Украины могли получить до трех истребителей МиГ-29 от Азербайджана, которые в начале полномасштабного вторжения находились в Украине на ремонте.

Об этом сообщает Defence Express.

«Воздушные силы Украины могли пополнить до трех МиГ-29. Это хоть и не много, но все равно хорошее усиление», - отметили в Defence Express.

По данным СМИ, до начала полномасштабного вторжения именно три МиГ-29 Воздушных сил Азербайджана находились на ремонте во Львовском авиационно-ремонтном заводе.

Фото: РБК-Україна

Напомним, что 4 сентября в сети распространилась фотография украинского МиГ-29 с камуфляжем, характерным для ВВС Азербайджана. На снимке истребитель окрашен в голубые, серые и фиолетово-серые тона и, судя по вооружению, находился на боевом задании.

Дата и место съемки неизвестны, однако самолет нес ракеты Р-27 и Р-73 класса «воздух-воздух».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com