закрыть
6 сентября 2025, суббота, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роналду обновил мировой рекорд

  • 6.09.2025, 21:37
Роналду обновил мировой рекорд

Нападающий забил 139-й и 140-й голы за Португалию в игре с Арменией.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обновил собственный рекорд по голам в составе национальных команд, оформив дубль в матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Арменией. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии. Победу со счётом 5:0 праздновали гости.

40-летний нападающий забил по голу в каждом из таймов и помог своей сборной одержать уверенную победу. Криштиану Роналду принадлежит рекорд по количеству голов в составе сборной своей страны. На втором месте располагается форвард Лионель Месси, отличившийся 114 раз в составе сборной Аргентины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров