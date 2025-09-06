Роналду обновил мировой рекорд 6.09.2025, 21:37

Нападающий забил 139-й и 140-й голы за Португалию в игре с Арменией.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обновил собственный рекорд по голам в составе национальных команд, оформив дубль в матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Арменией. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии. Победу со счётом 5:0 праздновали гости.

40-летний нападающий забил по голу в каждом из таймов и помог своей сборной одержать уверенную победу. Криштиану Роналду принадлежит рекорд по количеству голов в составе сборной своей страны. На втором месте располагается форвард Лионель Месси, отличившийся 114 раз в составе сборной Аргентины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com