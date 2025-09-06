Популярная в Беларуси сеть фастфуда запустила собственную доставку
- 6.09.2025, 22:02
Стоимость услуги — от 6 рублей.
С 1 сентября сеть ресторанов KFC в Беларуси запустила собственную службу доставки, сообщили в пресс-службе сети.
Ранее KFC пользовалась услугами сторонних сервисов, в том числе «Яндекс Еды» и Delivio. Теперь сеть организовала собственную доставку.
Стоимость услуги — от 6 рублей. При заказе от 60 рублей доставка будет бесплатной.
Напомним, в конце прошлого года аналогичный сервис запустила сеть Mak.by.