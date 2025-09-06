закрыть
6 сентября 2025, суббота, 22:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Популярная в Беларуси сеть фастфуда запустила собственную доставку

  • 6.09.2025, 22:02
Популярная в Беларуси сеть фастфуда запустила собственную доставку

Стоимость услуги — от 6 рублей.

С 1 сентября сеть ресторанов KFC в Беларуси запустила собственную службу доставки, сообщили в пресс-службе сети.

Ранее KFC пользовалась услугами сторонних сервисов, в том числе «Яндекс Еды» и Delivio. Теперь сеть организовала собственную доставку.

Стоимость услуги — от 6 рублей. При заказе от 60 рублей доставка будет бесплатной.

Напомним, в конце прошлого года аналогичный сервис запустила сеть Mak.by.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров