«Драники им особенно нравились»

Как и с кем белорусы и белоруски знакомятся за границей.

«Белсат» поговорил с белорусскими экспатами, которые пытались (иногда даже успешно) построить личную жизнь с иностранцами, — о культурных сходствах и отличиях, о взглядах на отношения и выводах, к которым они пришли после такого опыта.

«За три года я набрала 8 кило: у них в семье все жарилось и поливалось огромным количеством масла»

Инга (43 года) в 2021 году развелась и уехала из Беларуси в Польшу. С поляками не ладилось, но в отпуске в Tinder девушка познакомилась с итальянцем.

«В 2021 году я развелась и уехала из Беларуси. После переезда в Польшу я много путешествовала, особенно по Италии — обожаю эту страну. Так как в свободное от путешествий время я много работаю, то установила себе Tinder, чтобы иметь хоть призрачную возможность устроить свою личную жизнь, — рассказывает она. — Ходила на свидания обычно с белорусами, несколько раз с поляками. Поняла, что поляки моего возраста — это какая-то катастрофа: обычно они выкладывают фото 20-летней давности, а в реальности оказываются пузатыми мужичками в спортивном костюме и уверены, что «мигрантки с востока» ведут на таких охоту. Те, что еще более-менее в своем уме, обычно женаты и даже не скрывают этого. В общем, варианты явно не мои.

Во время путешествия в Палермо я за бокалом просекко налайкала каких-то местных красавцев и один из них позвал меня на следующий день на свидание. В общем, это оказался 50-летний итальянец, который никогда не был женат и жил с мамой (надо было сразу забить тревогу). Еще полгода мы переписывались и встречались по видеосвязи, он оплатил мне курсы итальянского, чтобы я могла общаться с его семьей. Позже познакомил меня с мамой — волевой женщиной, которая помыкала всеми.

Раз в месяц-два я приезжала к ним. Не скажу, что это было легко: говорила его родня только по-итальянски и 99% времени проводила за столом. За три года я набрала 8 кило: у них в семье все жарилось и поливалось огромным количеством масла. Все это мифы, что итальянцы едят салатики с моцареллой и томатами и не толстеют! Сначала я не могла отказаться, но постепенно стала себе запекать рыбу и овощи. Делала вечера белорусской кухни — мачанку, драники, борщ готовила. Драники им особенно нравились (правда, без сметаны), потом каждый раз просили, но меня хватило на несколько подходов: в гости на их застолье приходит вся огромная родня, а натирать драники на 20 гостей в одиночку — не то, чем я планировала заниматься несколько дней отпуска.

Однажды было смешно: привезла им сушеной рыбки (там такого вообще нет) и купила пива на вечер. И вот они смотрят круглыми глазами на эту рыбу и говорят: «Инга, а она точно не своей смертью умерла? Может, ее нужно пожарить хотя бы?» Поковыряли, но есть не стали.

После трех лет отношений на расстоянии я поняла, что это тупик: приезжать часто мне надоело и это было накладно (никто мне поездки не оплачивал — итальянцы вообще скупердяи), мы постоянно сидели дома и ели, так что даже Италию я толком не посмотрела. Доминико стал раздражать своей полной беспомощностью в быту (что-то починить в доме — не про итальянцев), зависимостью от мамы и тем, что (как типичные итальянцы) только обещать умеет, но в итоге ничего не делает. Сто бед — одно «domani» в ответ. Пару месяцев назад я просто сказала по телефону, что наши отношения зашли в тупик и больше так не могу, — и услышала какую-то невнятную истерику в ответ: что я его использовала и что восточные женщины — зло. На этом всё и закончилось, надеюсь, он хотя бы пришлет мои вещи почтой.

Я не ставлю крест на итальянцах (не зря же язык учила!) и продолжаю поиски в Tinder. Хотя, в целом, мне все равно, какой национальности будет мужчина, лишь бы в адеквате был».

«Если девушка зовет «на чай», я обычно сливаюсь как можно скорее»

Максим (39 лет) живет в Кракове и ищет «нормальных отношений» в Tinder. Пока безрезультатно.

«Я не из тех, кто рад случайному сексу. Если девушка зовет «на чай», я обычно сливаюсь как можно скорее: мне неприятна мысль, что еще сотне человек она могла предложить то же самое и они согласились. Хотя большинство девушек с Tinder, с которыми я ходил на свидания, нормальные, но бывало всякое. И нет, я не религиозный и без комплексов; мне интереснее развивать одни отношения вглубь, чем десяток вдоль. Ну и куда приятнее, когда после секса есть о чем поговорить, — отмечает Максим. — Пока кого-то надолго не нашел, но я упорный. Попадаются неглупые и красивые, но всё не то: то затюканная, то с чувством юмора проблемы, то в гороскопы верит, то губы-пельмени сделала зачем-то…

Каких-то явных отличий между белорусками и польками не заметил, разве что польки кажутся более уверенными в себе. Поначалу я даже попытался строить отношения с полькой — она образованная и очень даже ничего внешне. Думал, заодно и язык подучу. Но хватило меня на три месяца: уж очень специфические у нее друзья были — одни пьющие мужики-философы. И выбор, куда пойти вечером, вечно был не в мою пользу».

«Подошел ко мне с вопросом «Не страшно такой красотке в грузинских трущобах ошиваться?»

Марина (36 лет) живет в Грузии с 2021 года, в 2024 году вышла замуж за грузина.

«Когда я переезжала, то и подумать не могла, что жизнь сведет меня с грузином! На свидания я ходила пару раз с белорусами и один раз с украинцем, но никакого «коннекта» у нас не случилось, какие-то все очень самовлюбленные попадались, — рассказывает она. — А с будущим мужем я познакомилась на улице, когда приехала на такси к маникюрше не в тот район: он подошел с не самым удачным вопросом для начала знакомства: «Не страшно одной такой красотке в грузинских трущобах вечером ошиваться?» Я шарахнулась, он покраснел и предложил помощь. Хоть я немного предвзято относилась к грузинам (ко мне постоянно подкатывали женатые дядьки), этот парень показался очень воспитанным и еще красавчиком, одетым с иголочки. Он помог разобраться в ужасной системе грузинских адресов и перед тем, как снова сесть в такси, я дала ему свой номер телефона.

Вскоре выяснилось, что его растила одна мама (религиозная грузинка, которая поначалу меня презирала, но теперь смирилась), он учился и жил в Европе, работает в «айтишке», ходит в тренажерку 4 раза в неделю (кажется, стандартная тема для молодых грузинов), и ничего не знал о Беларуси (но говорит на русском языке). Когда я ему рассказывала про репрессии у меня в стране, у него на лице была вся гамма эмоций. Особенно впечатлился тем, как задерживали женщин и держали потом в тюрьмах без всего необходимого. Для грузинов вообще за гранью понимания, что мужчина может женщину обижать.

Но, возможно, он нетипичный грузин, потому что пожил в Европе. Может иногда начать спорить со своими друзьями (это отдельная тема, я предпочитаю с ними встречаться пореже), которые росли в традиционных семьях и уверены, что место женщины — у плиты, а мужчина волен изменять. Хотя при этом муж постоянно говорит, что Грузия — лучшая страна на свете, и уезжать никуда не хочет».

«Друг моего парня ждал несколько лет, чтобы получить разрешение семьи на отношения с девушкой»

Алеся (31 год) живет в Италии с итальянцем украинского происхождения. Познакомились они совершенно случайно.

«Мы с друзьями встретили Новый 2024 год в Варшаве, где я на тот момент жила, и как-то спонтанно решили пойти на дискотеку. В какой-то момент мои друзья вышли, чтобы встретить друзей, которые решили присоединиться к нам, а я осталась одна, — вспоминает она. — И тут почувствовала, что мне в ботинок попал осколок стекла. Так как на танцполе было много людей, мне пришлось держаться за кого-то, чтобы и стекло не упало. Я спросила парня, стоявшего ближе всех ко мне, можно ли положить руку ему на плечо. Он согласился, я достала стекло и поблагодарила его.

Так и познакомились — он оказался украинцем, который 23 года живет в Италии, и приехал в Варшаву с семьей к родным на пару дней. На следующий день мы встретились за кофе, а еще через день он уехал обратно в Италию, но мы начали переписываться и говорить по видеосвязи по пять часов.

Стало ясно, что нам нужно встретиться по-настоящему, и я поехала к нему на неделю. И так мы катались друг к другу более полутора лет. Но это было очень тяжело — и эмоционально, и физически, и финансово. Я бы точно не хотела такого надолго, но мы все преодолели, и я переехала к нему.

Я все еще учу итальянский, поэтому мое общение с местными жителями ограничено, но то, что заметила, — люди здесь гораздо более эмоциональные, открытые и вежливые (хотя у них могут быть совершенно иные мысли, чем те, которые они вам транслируют).

Я бы сказала, что итальянские мужчины очень активны — для них не проблема познакомиться на улице. Для многих очень важен авторитет матери. Но в остальном мужчины очень разные: некоторые ищут девушек на ночь, хотя по их внешнему виду никогда не скажешь, что они ловеласы. А некоторые, наоборот, придерживаются очень старых традиционных взглядов. Например, один из друзей моего парня очень страдал из-за того, что семья его девушки была против их отношений, потому что кузен девушки видел, как он здоровается с другой. И парень ждал несколько лет, чтобы получить разрешение семьи девушки на отношения с ней. И все это время они виделись очень редко, обычно в присутствии кого-то из ее семьи.

Как-то 14 февраля он купил ей цветы и огромного плюшевого мишку, но в итоге остался дома, потому что получить согласие на свидание через ее семью не получалось. Но это специфические семьи со старыми взглядами, таких не так уж много.

Но что меня больше всего удивляет, так это то, что если у итальянца есть девушка, то он, скорее всего, откажет своим друзьям, если она не хочет никуда идти, и останется дома. С белорусами все как-то наоборот.

Что касается моего парня, то сначала мне казалось, что его огромное внимание и уважение ко мне — это что-то от итальянцев, но со временем стало ясно, что это он сам по себе такой».

«Польки помешаны на верховой езде, читают бумажные книги и очень ярко красятся»

Андрей (33 года) долго встречался с девушкой в Беларуси, но потом ему пришлось уехать, а девушка не захотела. Последние три года парень живет в Варшаве и регулярно ходил на свидания через Tinder.

«Я хорошо знаю английский и польский на уровне В2, так что проблем с тем, чтобы с кем-то познакомиться, у меня нет. Сначала выбирал в Tinder белорусок или украинок – все-таки менталитет мне ближе. Потом подучил язык и решил попробовать сходить на свидания с польками. Они вообще религиозные, хоть поначалу меня это удивляло. Уж не знаю, почему, но они все помешаны на верховой езде, читают бумажные книги и очень ярко красятся. То ли мода такая, то ли мне так «везет». И обычно они ищут в Tinder британцев, на свидание со славянами соглашаются, только если те очень красивые (отзывы друзей это подтверждают). О Беларуси в очень общих чертах знают: Лукашенко – диктатор, который забрасывает мигрантов через их границу. Но они просто не верят в уровень диктатуры: что ты сюда не по своей воле приехал, что можешь сесть за цвет носков, лишиться недвижимости и при этом даже паспорт восстановить за границей не можешь. Отвечают мне что-то вроде «Да ну, ты прикалываешься!»

С украинками тоже не везет: у них эго часто раздутое и сквозит это «мужчина должен». Ну и эти губы с ресницами огромные, для меня – явный перебор. Беларуски как-то с мерой чаще дружат. Хотя последние несколько месяцев я встречаюсь с украинкой без всех этих приколов и пока «забил» на Tinder – нашел в ней интересного собеседника и такого же фаната путешествий».

«У тайцев такое максимально практичное, если не сказать потребительское, отношение к любви и сексу»

Валера (39 лет) последние пять лет живет в Польше, до этого пожил год во многих других странах, в том числе в Таиланде. Приложениями для знакомств пользовался активно, но личную жизнь в итоге устроил благодаря работе.

«В Польше я пару раз ходил на свидания в Tinder. Основное отличие от Минска, которое я заметил, – больше разнообразия. В Минске как будто 80% девушек были совершенно безликие (не хочу никого обидеть): мутная скучная фотка, отсутствие хоть какого-то описания в профиле, просто не за что зацепиться! А здесь на любой вкус девушки найдутся: и хипстерки, и бимбо с губищами, и готки-косплеерши всякие, и мажорки-любительницы поло.

Но самый забавный случай у меня произошел, когда я жил в Бангкоке и решил для расширения кругозора сходить на Tinder-свиданку. Я замэтчился с одной тайкой, мы встретились в кафешке, у нее был хороший английский и мы вполне приятно болтали – экспаты в Тайланде живут обособленно и с местными обычно мало взаимодействуют, поэтому мне было интересно порасспрашивать, как у них устроена жизнь. А потом она просто в лоб спрашивает: «Так мы ко мне поедем или к тебе после этого?», как будто это что-то само собой разумеющееся. Я ответил, что вообще у меня такой цели не было. Она, кажется, одновременно удивилась и обиделась – искренне не могла понять, как это, и постоянно спрашивала: «Так ты гей?», а потом полезла ко мне целоваться. Так мы и разъехались ни с чем.

Вообще, как потом оказалось, у тайцев такое максимально практичное, если не сказать потребительское, отношение к любви и сексу: для них это про финансовую безопасность (найти себе богатого мужика), про статус, а в случае с романами с иностранцами – и про престиж».

