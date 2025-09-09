Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
- 9.09.2025, 16:02
Поставки будут поступать в Венгрию через чешские и немецкие газопроводы.
Венгрия заключила 10-летнее соглашение о поставках газа с Shell, сделав один из первых шагов к диверсификации и уменьшению зависимости от российских поставок на фоне дедлайна ЕС по постепенному отказу от российских энергоносителей.
Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет «Европейская правда».
Во вторник страна подписала контракт на 2 миллиарда кубометров газа, которые будут поставлены в течение десяти лет, начиная с 2026 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью на полях конференции Gastech в Милане.
По его словам, поставки будут поступать в Венгрию через чешские и немецкие газопроводы.
Хотя ЕС планирует прекратить импорт российских ископаемых энергоносителей до конца 2027 года, Венгрия давно выражала возражения против этих планов. Будапешт призвал ЕС компенсировать государствам-членам усилия по диверсификации и теперь, похоже, начал предпринимать шаги для поиска альтернатив.
- Мы ведем переговоры еще по нескольким контрактам с другими западными поставщиками, но пока не готовы их объявить, – сказал Сийярто.
В то же время он отметил, что действующий план ЕС по поэтапному отказу от импорта российской энергии по-прежнему представляет серьезный риск для энергетической безопасности Венгрии, поскольку страна не имеет достаточной трубопроводной инфраструктуры с других рынков, чтобы обеспечить необходимые объемы.