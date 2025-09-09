Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию1
- 9.09.2025, 19:01
Белорусы совершили камбэк.
В Виареджо (Италия) стартовал Суперфинал Евролиги по пляжному футболу.
В первом туре группового этапа сборная Беларуси под руководством Николаса Альварадо одержала волевую победу над Португалией – 4:3.
Матч начался с задержкой из-за затянувшейся женской игры между Португалией и Швейцарией, но это не помешало зрителям увидеть зрелищный поединок.
Белорусы дважды уступали по ходу встречи, а после дубля Андре Лоренсо в третьем периоде даже проигрывали с разницей в два мяча.
Однако команда Альварадо проявила характер: всего за 25 секунд Новиков и Петровский восстановили равновесие, а решающий гол оформил Олег Гапон, воспользовавшись ошибкой вратаря соперников.
У белорусов отличились Гапон (10, 29), Петровский (27) и Новиков (27). У португальцев – Бе Мартинс (5) и Лоренсо (13, 26).
Следующим соперником нашей команды станет сборная Франции. Матч пройдет 10 сентября и начнется в 16:30.