Минское «Динамо» начало новый сезон КХЛ с победы над московским «Спартаком» 1 9.09.2025, 22:14

3:0.

Минское «Динамо» начало новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с выездной победы над московским «Спартаком». Матч, прошедший на арене «Мегаспорт», завершился со счетом 3:0.

Гости открыли счет на 9-й минуте, отличился Сергей Кузнецов. Через 31 секунду Алекс Лимож удвоил преимущество минчан. На 29-й минуте Сэм Энас реализовал большинство. Через полминуты отличился Егор Бориков, но эта шайба была отменена из-за офсайда после запроса тренерского штаба «Спартака». Остаток встречи прошел без заброшенных шайб.

Лидер прошлого сезона по количеству матчей без пропущенных голов канадский голкипер Зак Фукале (таких встреч на его счету в предыдущем регулярном чемпионате было девять) начал новое первенство с сухой победы. Он отразил 28 бросков по своим воротам.

