Сын последнего шаха

Чем известен Реза Пехлеви, чье имя скандируют восставшие иранцы.

Многие участники акций протеста, идущих по всему Ирану, призывают вернуть в страну Резу Пехлеви — живущего в изгнании сына последнего шаха Ирана. Сам Пехлеви призвал иранцев выйти на улицы и выступить против режима аятолл. Что представляет собой бывший наследник престола, и насколько популярен он в Иране, пишет Би-би-си .

Шахзаде («сын шаха», наследный принц) Реза Пехлеви с детства готовился занять, когда придет время, отцовский трон. Но в 1979 году в стране случилась исламская революция. Резе Пехлеви тогда было 19 лет, и он учился в США на военного летчика.

Из этого американского далека наследный принц наблюдал, как его свергнутый отец, Мохаммед Реза Шах Пехлеви, бежал из страны, искал убежище за границей и вскоре, уже в 1980 году, умер от рака в Египте.

Наследный принц и его родные в одночасье остались без родины, в изгнании. Ждать помощи было неоткуда. Их окружали только соотечественники-монархисты и сочувствующие, число которых постепенно сокращалось.

В следующие несколько десятилетий в шахской семье дважды случились трагедии. Младшие сестра и брат Резы покончили с собой, и он остался единственным символическим главой династии, которая, как многие думали, окончательно стала достоянием истории.

Но сейчас у 65-летнего Резы Пехлеви снова появилась надежда сыграть какую-то роль в формировании будущего его страны.

Он живет в США, в тихом пригороде Вашингтона. Его сторонники рассказывают, что живет тихо, но очень открыто: часто ходит в местные кафе, нередко — вместе с женой, и притом без видимой охраны.

Когда в 2022 году, во время предыдущей волны протестов в Иране, его спросили, видит ли он себя в роли лидера протестного движения на родине, он и его жена Ясмин хором ответили: «Перемены должны начаться изнутри!»

Реза Пехлеви родился в октябре 1960 году в Тегеране. Он был первым сыном шаха: предыдущие две жены монарха родить наследника не смогли. Резу с детства растили как наследника престола.

В возрасте 17 лет его отправили в США, в Техас, учиться на военного летчика. Там его и застали революция и свержение отца.

С тех пор Реза Пехлеви так и живет в Соединенных Штатах. Там он учился в университете и получил степень бакалавра политологии, там в 1986 году женился на Ясмин, докторе юриспруденции и тоже беженке из Ирана, там у них родились три дочери: Нур, Иман и Фара.

Коронация шаха Мохаммеда Резы Пехлеви в 1967 году в Тегеране. Его сын, шахзаде Реза Пехлеви, сидит справа

Но в последнее время тон его заявлений стал более решительным. После израильских ударов по Ирану в прошлом году Реза Пехлеви заявил на пресс-конференции в Париже, что если Исламская республика рухнет, то он готов возглавить переходное правительство. После этого он обрисовал план действий этого переходного правительства на первые 100 дней.

Пехлеви объясняет, что эта его выросшая уверенность в себе основана на уроках, которые он получил, живя в изгнании, и на желании, как он утверждает, продолжить дело отца.

«Речь не о том, чтобы вернуться в прошлое, — сказал он журналистам в Париже. — Речь о том, чтобы обеспечить всем иранцам демократическое будущее».

Споры о шахских временах

В изгнании Реза Пехлеви все эти годы был важной для иранских монархистов символической фигурой.

Для многих иранцев эпоха Пехлеви была эпохой модернизации и тесных связей с Западом. Другие же запомнили ее как эпоху цензуры и репрессий шахской тайной полиции, САВАК.

В 1980 году Реза Пехлеви провел в Египте собственную коронацию и объявил себя шахом. Практического значения у этой церемонии было немного, зато теперь оппоненты Пехлеви заявляют, что та коронация заставляет сомневаться в искренности его нынешних заявлений о демократических реформах.

Реза Пехлеви несколько раз пытался сформировать коалицию иранской оппозиции в изгнании. Так, например, в 2013 году он объявил о создании Национального совета Ирана за свободные выборы. Но эти коалиции, как правило, оказывались раздираемы внутренними разногласиями и имели мало влияния внутри Ирана.

При этом, в отличие от некоторых других иранских организаций в изгнании, Пехлеви всегда отвергал насильственные методы и дистанцировался от таких группировок, как, например, леворадикальная Организация моджахедов иранского народа.

Пехлеви неоднократно призывал к мирному переходу власти и организации референдума о будущем политическом устройстве Ирана.

Реза Пехлеви в 2023 году во время визита в Израиль, за который многие в Иране его осудили

В последние годы в Иране все чаще вспоминают династию Пехлеви. На демонстрациях протеста в 2017 году люди скандировали имя Резы-шаха — деда Резы Пехлеви.

Осенью 2022 года убийство полицией нравов Махсы Амини запустило волну протестов по всему Ирану, и имя Резы Пехлеви снова появилось в заголовках новостей.

Он попытался объединить раздробленную иранскую оппозицию, чем привлек некоторое внимание зарубежья, но в итоге не смог воспользоваться этим моментом.

Оппоненты Резы Пехлеви говорят, что за четыре десятилетия в изгнании ему так и не удалось создать ни жизнеспособную организацию, ни независимое иранское средство массовой информации.

В 2023 году он побывал в Израиле, где посетил мероприятие памяти жертв Холокоста и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Из-за этого визита снова вспыхнули споры: одни иранцы увидели в нем прагматичную попытку наладить отношения с израильтянами, другие сочли, что такой жест оттолкнет арабских и мусульманских союзников.

После недавних израильских ударов по Ирану Резе Пехлеви пришлось отвечать на трудные вопросы.

Лора Кюнсберг из Би-би-си спросила его, поддерживает ли он удары Израиля по Ирану, притом что под них могли попасть и мирные иранцы.

Он заявил, что мирные иранцы не были целями ударов, и что все, что ослабляет иранский режим, приветствуют многие в том числе и в самом Иране. Вокруг этих его заявлений снова вспыхнули жаркие споры.

Сторонники и критики

Сейчас Реза Пехлеви позиционирует себя не как монарха, ждущего возвращения на трон, а как фигуру, вокруг которой может состояться национальное примирение.

Он говорит, что хочет помочь привести Иран к свободным выборам, верховенству закона и равным правам для женщин — а решение, восстанавливать монархию или же создать республику, как он считает, иранцы должны принять на референдуме.

Его сторонники считают его единственной узнаваемой в мире фигурой в иранской оппозиции, выступающей притом за мирные преобразования.

Критики возражают, что он слишком зависит от заграницы, и что население Ирана вряд ли поверит лидеру, прибывшему из эмиграции.

Насколько Реза Пехлеви на самом деле популярен в стране, выяснить сейчас невозможно: в Иране нет независимых опросов. Кто-то до сих пор с уважением вспоминает династию Пехлеви, кому-то не нравится идея менять одного никем не избранного вождя на другого, пусть даже и под демократическими лозунгами.

Отец Резы похоронен в Каире. Монархисты надеются, что когда-нибудь он будет торжественно перезахоронен на родине.

Доживет ли сын шаха Мохаммеда Резы Пехлеви до этого дня, или до того дня, когда Иран станет свободным — ответа на этот вопрос у страны, все еще разбирающейся со своим прошлым, пока нет.

