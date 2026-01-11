The National Interest: Казахстан может стать следующей целью Путина 12 11.01.2026, 11:03

Исторический опыт страны во многом схож с украинским.

В Астане все чаще задаются вопросом, не станет ли Казахстан следующим направлением внешнеполитической авантюры Кремля. Власти страны стараются играть долгую и осторожную партию, готовясь к нестабильности в регионе, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев трезво оценивает ситуацию вокруг России и лично Путина. По мнению аналитиков, многие аргументы, которыми Кремль оправдывал вторжение в Украину, потенциально применимы и к Казахстану — от «защиты русскоязычного населения» до сомнений в легитимности государственности.

Эксперты указывают на три ключевые фактора, формирующие поведение Путина. Во-первых, автократические режимы держатся на демонстрации силы: любое отступление воспринимается как слабость. Во-вторых, агрессивный национализм стал для Кремля главным источником внутренней легитимности после распада СССР. Во-третьих, внешние военные кампании используются как способ поддерживать иллюзию «возрожденного величия» России.

На этом фоне Украина должна была стать главным трофеем, но затяжная война и сопротивление Киева сорвали эти планы. Россия завязла в своей военной экономике, с миллионной армией, которую сложно демобилизовать, и с националистическим настроем, требующим новых «побед».

Казахстан в этом контексте выглядит уязвимой целью. Исторический опыт страны во многом схож с украинским: колонизация в XIX веке, массовый голод при сталинской коллективизации, репрессии элит. В стране проживает около 18% этнических русских, а Москва уже высказывала сомнения в самостоятельности казахстанской государственности. Отказ Астаны поддержать «специальную военную операцию» также воспринимается в Кремле как нелояльность.

Кроме того, Казахстан обладает колоссальными ресурсами — нефтью, газом, ураном, редкоземельными металлами и сельхозугодьями. Контроль над ними усилил бы позиции России. При этом транспортная зависимость Казахстана от российских трубопроводов и железных дорог остается критической, несмотря на попытки развивать альтернативные маршруты через Каспий и Китай.

Россия значительно превосходит Казахстан в плане войск и вооружений, а протяженная и равнинная граница не имеет естественных рубежей обороны. Однако ключевой сдерживающий фактор — Китай, с которым Астана развивает многовекторную дипломатию. Любая агрессия против Казахстана означала бы риск столкновения интересов с Пекином.

