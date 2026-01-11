Арина Соболенко выиграла турнир в Брибсене 19 11.01.2026, 11:57

5,432

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка завоевала первый титул в новом году.

Арина Соболенко стала лучшей на турнире в австралийском Брибсене. В двух сетах белоруска переиграла украинскую теннисистку Марту Костюк.

Первая ракетка мира уверенно провела матч и обыграла Костюк, занимающую 26-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), — 6:4, 6:3.

На пути к финалу белоруска одержала четыре победы: поочередно разобралась с испанкой Кристиной Букшей (6:0, 6:1), румынкой Сораной Кырстей (6:3, 6:3), американкой Мэдисон Киз (6:3, 6:3) и чешкой Каролиной Муховой (6:4, 6:3).

Эта победа для Соболенко — 22-й трофей в турнирах, проводимых WTA. По количеству побед она уже опередила Викторию Азаренко, у которой на один трофей меньше.

К слову, Арина установила своеобразный рекорд: она стала первой теннисисткой, которая три года подряд выходила в финал турнира в Брисбене. На счету белоруски две победы (2025, 2026) и одно поражение (2024).

