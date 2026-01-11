Это был, дети, распад Российской империи 17 Виктор Шендерович

11.01.2026, 19:03

Виктор Шендерович

Фото: Delfi

Отсечка уже пройдена.

Отсечка Великой Отечественной войны - 1418 дней - пройдена.

Непонятно, когда остановится счет этих дней, но совершенно очевидно, как это будет описано в будущих учебниках истории - в какие-то времена, когда это станет историей.

Что это было?

Это был, дети, распад Российской империи, ее последняя безумная попытка настоять на своем. После обрушения сталинской конструкции владения полумиром, после отпадения территорий, ранее завоеванных им и предыдущими императорами - т.н. «стран соцлагеря», т.н. «союзных республик»...

После самоубийственного отказа России пойти эволюционным путем других европейских империй - британской, португальской, голландской…

На фоне личного мессианского безумия последнего императора, вознесшегося наверх, к ядерной кнопке и шантажу всего мира, классическим в истории способом - из ничего, как, по средневековому поверью, мыши заводятся от грязи.

«Старик, что ты надул в уши этому огарку?» - спрашивал герой пьесы «На дне». В уши нашему бессменному огарку надули то, что ему приятно было слышать. И отнюдь не «стихотворение Беранжера»...

Если человечество переживет огарка, его случай будут разбирать историки и психиатры, а пока - в прямом эфире, так сказать - мы наблюдаем 1418 дней безумной братоубийственной войны, давно идущей уже просто ради самой войны, ибо за пределами этого индуцированного безумия наш питерский наполеончик - просто вор, нелегитимная тварь и серийный убийца. И он это знает.

Срока, за который наши деды - в другой, справедливой войне - успели отступить до Волги и дойти потом до Берлина, хватило ему на то, чтобы взять Купянск и отдать его обратно. В военном смысле - позорище, в историческом - вздох облегчения. Не будет больше никакой российской империи, забудьте.

Вот только сотни тысяч украинских жизней не вернуть.

Не вернуть и той России, которая сорок лет назад, казалось, начала помаленьку выходить из имперского, советского морока и обморока в какое-то человеческое будущее.

Теперь между нами и человеческим будущим - в лучшем случае, десятилетия тяжелейших и унизительных рефлексий, но до этого надо еще дожить и на это решиться. Помогать нам, как помогли немцам, никто не будет: план Маршалла идет в пакете с Нюрнбергским трибуналом, а в нашем лубянском случае каяться придется не за двенадцать лет, а за сто с лишком, и скорее эти авгиевы конюшни смоет вместе с намертво присохшим дерьмом, чем кто-то решится так огорчить электорат.

Исторических шансов на осознание и раскаяние немного, но попробовать все же стоит.

Альтернатива этому мучительному пути в человеческое будущее, для России - дождаться полного краха и, не приходя в сознание, лечь под Китай, и раствориться в нем помаленьку, продолжая проклинать проклятый западный мир, который так и не сумел оценить нашей загадочной духовности.

Эта развилка у России впереди, а пока что - отсечку в 1418 дней войны наш безумный султан радостно отметил новыми бомбежками Киева, матери городов русских.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

