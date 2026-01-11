Трамп: Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам 1 11.01.2026, 18:16

3,986

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США заявил, что Гавана останется без денег от венесуэльской нефти.

Куба много лет жила за счет денег и нефти, которую поставляла на остров Венесуэла, но теперь останется без венесуэльских ресурсов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth.

«Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам, НО БОЛЬШЕ НЕТ!» — написал Трамп, отметив, что жертвами ударов США по Венесуэле в основном стали кубинцы.

По словам Дональда Трампа, кубинское правительство вымогало средства у властей Венесуэлы и Соединенные Штаты это остановили. Кроме того, американский лидер напомнил о предложении заключить Гаване сделку с Вашингтоном, «пока не поздно».

Трамп ранее утверждал, что Куба «оказалась в большой беде» и что скоро режим на острове «падет». Такое заявление американский президент сделал после операции армии США в Каракасе и захвата Мадуро. В день проведения операции «Абсолютная решимость» в Каракасе Дональд Трамп пригрозил Гаване, заявив, что США хотят помочь Кубе, которая находится в плачевном состоянии.

