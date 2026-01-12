закрыть
12 января 2026, понедельник
Иранский режим просит Трампа о переговорах

3
  • 12.01.2026, 9:38
  • 9,396
Иранский режим просит Трампа о переговорах

Однако президент заявил, что «США будут действовать жестко».

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана вышло на контакт с Вашингтоном с предложением начать переговоры. Об этом он сообщил в воскресенье, 11 января, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One.

«Лидеры Ирана позвонили», — отметил Трамп, добавив, что «встреча уже организуется». По его словам, иранская сторона заинтересована в переговорах, однако он не исключил и более жестких шагов. «Возможно, нам придется действовать еще до этой встречи», — заявил президент США, не уточнив деталей.

Власти Ирана пока не прокомментировали заявления главы Белого дома, пишет «Немецкая волна».

Ранее Трамп сообщал, что администрация США совместно с военными анализирует возможные варианты действий в отношении Ирана на фоне продолжающихся протестов. «Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем некоторые очень сильные варианты», — заявил он журналистам, подчеркнув, что поддерживает контакт с представителями иранской оппозиции.

