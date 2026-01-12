В Беларуси вводятся новшества по ввозу товаров из-за границы 2 12.01.2026, 20:06

Что изменится.

В странах ЕАЭС, в том числе в Беларуси, вводятся новые правила ввоза товаров, приобретенных на иностранных маркетплейсах. Планируется, что они начнут действовать с 1 июля 2026 года, сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По решению Совета ЕЭК порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро. В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм, со всей стоимости покупки. Для отдельных видов товаров, например, автомобилей, определены особые ставки таможенных пошлин, передает «Зеркало».

Кроме того, утвержден перечень товаров, для которых будет обязательна полная декларация без упрощений, предусмотренных поправками в Таможенный кодекс ЕАЭС. Это касается покупок, не относящихся к товарам для личного пользования, а также товаров с разрешительным порядком ввоза и вывоза — среди них солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы, оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы, алкоголь, табачные изделия, наличные деньги, воздушные и водные суда, отдельные виды транспортных средств и их шасси.

Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.

Напомним, сейчас беспошлинные лимиты на посылки из-за границы в Беларуси составляют до 200 евро и 31 кг за одно такое отправление. За перевес нужно заплатить 15% от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее двух евро за 1 кг веса. Сбор берут с той части товара, которая не вписывается в лимиты.

