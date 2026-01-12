закрыть
Зеленский: Переговоры с США в решающей фазе

2
  • 12.01.2026, 20:11
  • 3,014
Зеленский: Переговоры с США в решающей фазе

Стороны готовятся подписать документы.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал подробный доклад переговорной группы по контактам с американской стороной и поручил финализировать документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов.

Об этом сообщил в Telegram Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, стороны обсудили график работы на ближайшие две недели - запланированные встречи, подготовку документов и возможное подписание договоренностей.

Президент поручил завершить работу над документом по гарантиям безопасности и передать его на рассмотрение на самом высоком уровне.

«Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас», - подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание во время совещания уделили документам по восстановлению и экономическому развитию Украины. Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей в формате Украина - Европа - Америка.

Также определены параметры механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от международных партнеров.

Зеленский отметил, что американская сторона находится в коммуникации с Россией относительно базовой политической рамки для завершения войны.

«Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и в дальнейшем усиливаться», - подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул важность усиления санкций против теневого флота РФ, финансовых схем обхода ограничений и необходимости максимального ограничения экспортных доходов России в случае продолжения войны.

Зеленский поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине защищать жизни граждан и поддерживают дипломатические усилия для достижения справедливого мира.

«Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и несмотря на все оставаться в дипломатическом треке», - подытожил президент.

