закрыть
12 января 2026, понедельник, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китайская компания представила самого маленького в мире гуманоидного робота

1
  • 12.01.2026, 20:25
  • 1,696
Китайская компания представила самого маленького в мире гуманоидного робота

Компания позиционирует аппараты как персональных компаньонов.

Китайская робототехническая компания PrimeBot представила серию персональных гуманоидных роботов Prime, ориентированных на обучение, развитие и длительное взаимодействие с человеком. Запуск состоялся на фоне быстро растущего рынка гуманоидной робототехники, где большинство решений по-прежнему создаются для узкоспециализированных или промышленных задач, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Линейка Prime включает две модели — Prime Q1 и Prime T1, каждая из которых рассчитана на разные сценарии использования. В отличие от традиционных роботов, Prime не предназначены для фиксированных ролей. Компания позиционирует их как персональных компаньонов, способных «жить» рядом с владельцем, обучаться и формировать эмоциональную связь в процессе взаимодействия.

Ключевой особенностью PrimeBot стала архитектура совместного создания. Роботы построены на открытой платформе и не являются «черными ящиками»: пользователи могут изменять их внешний вид, поведение и функции, превращая владение роботом в творческий процесс.

Prime Q1 позиционируется как самый маленький в мире полнотелый гуманоидный робот с силовым управлением. Он ориентирован на разработчиков, преподавателей и энтузиастов и служит платформой для создания «воплощенного интеллекта». Модульная конструкция и возможность 3D-печати корпуса позволяют настраивать форму, характер и задачи робота.

Prime T1 предназначен для повседневной жизни. Он может трансформироваться из колесного гуманоида для помещений в бионического четвероногого робота для улицы, преодолевая лестницы и уклоны. Модель оснащена системой визуального слежения, кинематографичным управлением движениями и долговременной памятью.

По мнению PrimeBot, будущее персональной робототехники — в адаптации роботов к человеку, а не наоборот.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов