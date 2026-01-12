Китайская компания представила самого маленького в мире гуманоидного робота 1 12.01.2026, 20:25

Компания позиционирует аппараты как персональных компаньонов.

Китайская робототехническая компания PrimeBot представила серию персональных гуманоидных роботов Prime, ориентированных на обучение, развитие и длительное взаимодействие с человеком. Запуск состоялся на фоне быстро растущего рынка гуманоидной робототехники, где большинство решений по-прежнему создаются для узкоспециализированных или промышленных задач, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Линейка Prime включает две модели — Prime Q1 и Prime T1, каждая из которых рассчитана на разные сценарии использования. В отличие от традиционных роботов, Prime не предназначены для фиксированных ролей. Компания позиционирует их как персональных компаньонов, способных «жить» рядом с владельцем, обучаться и формировать эмоциональную связь в процессе взаимодействия.

Ключевой особенностью PrimeBot стала архитектура совместного создания. Роботы построены на открытой платформе и не являются «черными ящиками»: пользователи могут изменять их внешний вид, поведение и функции, превращая владение роботом в творческий процесс.

Prime Q1 позиционируется как самый маленький в мире полнотелый гуманоидный робот с силовым управлением. Он ориентирован на разработчиков, преподавателей и энтузиастов и служит платформой для создания «воплощенного интеллекта». Модульная конструкция и возможность 3D-печати корпуса позволяют настраивать форму, характер и задачи робота.

Prime T1 предназначен для повседневной жизни. Он может трансформироваться из колесного гуманоида для помещений в бионического четвероногого робота для улицы, преодолевая лестницы и уклоны. Модель оснащена системой визуального слежения, кинематографичным управлением движениями и долговременной памятью.

По мнению PrimeBot, будущее персональной робототехники — в адаптации роботов к человеку, а не наоборот.

