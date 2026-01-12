закрыть
В Испании перехватили 10 тонн кокаина

  12.01.2026, 20:43
В Испании перехватили 10 тонн кокаина

Наркотики были спрятаны в грузе с приправой.

Испанская Национальная полиция провела успешную операцию в Атлантическом океане, изъяв рекордную для ведомства партию кокаина. Об этом сообщают правоохранительные органы королевства.

Согласно сообщению правоохранительных органов Испании, перехвачено судно, перевозившее около 10 тонн наркотика, скрытого в партии соли.

В ходе операции задержаны 13 членов экипажа и конфисковано огнестрельное оружие. В ней также принимали участие компетентные органы США, Великобритании и Бразилии.

По предварительным данным, судно следовало из Бразилии в страны Европы. Расследование, проведенное под контролем испанской прокуратуры и суда, было инициировано с целью пресечения деятельности международной преступной группы, подозреваемой в организации поставок крупных партий кокаина из Южной Америки на европейский континент.

