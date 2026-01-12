закрыть
«Вижу цель, не вижу препятствий»

  12.01.2026
Поход белоруски на «реснички» во время буйства циклона набрал миллионы просмотров в соцсети.

Вечером 8 января к Беларуси подошел циклон «Улли», который принес обильно-снежные метели — был установлен даже рекорд по зимним осадкам. Непогода стала не только поводом к проявлению солидарности белорусов, но и привела к появлению вирусных видео. Так, в TikTok есть ролик из Минска, набравший уже более 4,6 млн просмотров. На видео девушка идет к мастерице по ресницам, несмотря на большое количество снега, пишет «Зеркало».

Видео с подписью «А на что вы готовы ради красивых ресничек?» было опубликовано во время разгула снежной стихии, за три дня ролик набрал более 4,6 млн просмотров.

@zeustotti сегодняшнее утро в Минске для всех неоднозначно веселое) парковка у бизнес-центра заметена в ноль, никто не чистит, клиенты добираются только самые стойкие 🫡 #минск #снегопад #зима #winter #minsk ♬ оригинальный звук - Zeus&Totti mom

Авторка показывает, как ее клиентка добирается к ней на «реснички». По словам мастерицы, тогда парковка у бизнес-центра была «заметена в ноль, никто не чистит, клиенты добираются только самые стойкие».

В итоге девушка дошла, а ее настойчивость собрала свыше 500 тысяч лайков и три тысячи комментариев, популярны такие:

«У самурая нет цели, есть только путь».

«Значит, вы хороший мастер — не гребет, прям марширует»

«Вижу цель, не вижу препятствий!»

«Я восхищаюсь ее целеустремленной походкой».

«Я думала, она шла с мыслями: «Ре-сни-чки, ре-сни-чки, ресничкиииииии».

