«Вижу цель, не вижу препятствий» 3 12.01.2026, 21:42

4,130

Поход белоруски на «реснички» во время буйства циклона набрал миллионы просмотров в соцсети.

Вечером 8 января к Беларуси подошел циклон «Улли», который принес обильно-снежные метели — был установлен даже рекорд по зимним осадкам. Непогода стала не только поводом к проявлению солидарности белорусов, но и привела к появлению вирусных видео. Так, в TikTok есть ролик из Минска, набравший уже более 4,6 млн просмотров. На видео девушка идет к мастерице по ресницам, несмотря на большое количество снега, пишет «Зеркало».

Видео с подписью «А на что вы готовы ради красивых ресничек?» было опубликовано во время разгула снежной стихии, за три дня ролик набрал более 4,6 млн просмотров.

Авторка показывает, как ее клиентка добирается к ней на «реснички». По словам мастерицы, тогда парковка у бизнес-центра была «заметена в ноль, никто не чистит, клиенты добираются только самые стойкие».

В итоге девушка дошла, а ее настойчивость собрала свыше 500 тысяч лайков и три тысячи комментариев, популярны такие:

«У самурая нет цели, есть только путь».

«Значит, вы хороший мастер — не гребет, прям марширует»

«Вижу цель, не вижу препятствий!»

«Я восхищаюсь ее целеустремленной походкой».

«Я думала, она шла с мыслями: «Ре-сни-чки, ре-сни-чки, ресничкиииииии».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com