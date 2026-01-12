закрыть
В Хакасии из-за дыры в казне перестали платить зарплаты бюджетникам

  • 12.01.2026, 22:49
Полноценный кризис накрывает один из беднейших регионов Сибири.

Полноценный бюджетный кризис накрывает Хакасию — один из беднейших регионов Сибири, который в прошлом году столкнулся с резким падением налоговых сборов от угольной отрасли и свел бюджет с дефицитом около 5 млрд рублей.

Как сообщает местное издание NotaBene, из-за нехватки денег в местной казне без зарплат остались работники бюджетных организаций региона — бюро судебно-медицинской экспертизы, психиатрической больницы, центра крови, медицинского информационно-аналитического центра, службы 112, филармонии, а также одного из колледжей в Абакане.

В конце декабря из-за долгов оказались заблокированы счета почти трех десятков школ и детских садов, которые не могут рассчитаться за поставки продуктов, коммунальных ресурсов и топлива. Врио главы Аскизского района Евгений Костяков сообщил, что «в районе не хватает денег, чтобы выплатить зарплату бюджетникам, которые получают её из местного бюджета».

Проблема с долгами перед бюджетниками до сих пор не решена, признал на заседании правительства Хакасии 12 января глава республики Валентин Коновалов. Необходимые для выплат налоговые доходы поступили в республиканский бюджет только 5 января, а зарплата на счета республиканских бюджетников, не получивших её в конце года, поступит 12–13 января, сообщил он. Как сообщает местный телеканал РТС, зарплату за декабрь 2025 года до сих пор не получили также министры и руководители республиканских ведомств и ряд других республиканских государственных служащих.

По данным правительства Хакасии, налоговые поступления от ключевой для региона угольной отрасли за первые девять месяцев прошлого года обвалились на 20,5% (до 1,338 млрд рублей), а по сравнению с 2022 годом сократились более чем в 7 раз. «Учитывая серьезную зависимость Хакасии от угольной отрасли, для нас потеря таких доходов является критической», — говорил в ноябре ТАСС источник в правительстве региона. По его данным, с начала года угледобывающие предприятия республики получили 5,1 млрд рублей чистого убытка, по крайней мере одно из них полностью остановило добычу, а другие — добывают уголь на 15-30% мощности.

Угольные предприятия Хакасии, которые вместе со смежными отраслями обеспечивают работой 10% населения региона, по итогам 10 месяцев 2025-го получили совокупные убытки в размере 10 млрд рублей, сообщал в ноябре Коновалов. По его словам, главная проблема — это резкое сокращение экспорта в восточном направлении. Прогнозировалось, что по итогам 2025 года отгрузка угля на восток упадет на 18-20%, до немногим более 5 млн тонн.

Согласно данным властей Хакасии, в 2025 году дефицит региональной казны составил почти 4,8 млрд руб., или 8,3% от суммы доходов, которые превысили 57,5 млрд. На 2026 год «дыра» в бюджете запланирована уже на уровне 7 млрд рублей (11% от доходов).

