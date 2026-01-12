Зеленский: Каждый нормальный человек хочет, чтобы народу Ирана посчастливилось освободиться от режима 1 12.01.2026, 23:54

1,000

Важно, чтобы мир не упустил момент.

Президент Украины Владимир Зеленский считает масштабные протесты в Иране, фактически восстание, четким признаком того, что «России проще не будет».

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

«То, что происходит в Иране сейчас – масштабные протесты, фактически восстание, – это тоже четкий признак того, что России проще не будет. И каждый нормальный человек на земле очень хочет, чтобы народу Ирана наконец повезло освободиться от режима, который там есть и который принес столько зла, в том числе и в Украину, и в другие страны», – заявил президент Украины.

По его словам, важно, «чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны».

«И каждый лидер, каждая страна, международные организации должны сейчас включиться, помочь людям убрать тех, кто виноват в том, что Иран, к сожалению, был таким. Все может стать по-другому», - добавил Зеленский.

