Axios: Трамп склоняется к ударам по Ирану

Axios: Трамп склоняется к ударам по Ирану7
- 13.01.2026, 8:27
Обсуждение конкретных мер назначено на сегодня.
Американский лидер Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану в качестве наказания режима за убийство протестующих, однако это не окончательное его решение и рассматриваются другие варианты.
Об этом сообщает Axios.
Как пишет издание со ссылкой на своего источника в Белом доме, хотя Трамп угрожал иранскому режиму ударами в случае гибели протестующих, далеко не ясно, смогут ли американские бомбы переломить ситуацию в Тегеране.
Ожидается, что Трамп обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности во вторник.
Что предшествовало
После появления сообщений о гибели сотен людей на протестах в Иране в выходные дни Трамп заявил журналистам, что Тегеран «начинает» переступать его «красную линию».
Axios пишет, если Трамп отдаст приказ о нанесении ударов, они, скорее всего, будут направлены против тех элементов режима, которые отвечают за внутреннюю безопасность и считаются ответственными за репрессии.
Также издание напоминает, что посланник президента США Стив Виткофф связался с министром иностранных дел Ирана по поводу дипломатического пути, предполагающего возобновление ядерных переговоров.
В то же время в понедельник Трамп объявил о введении новых вторичных санкций для усиления давления на Иран.
В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и ключевые должностные лица Совета национальной безопасности США встретились, чтобы подготовить список вариантов для представления Трампу, сообщил источник, знакомый с ходом встречи.
По его информации, варианты действий Вашигнтона относительно Ирана варьируются от дипломатии до военных ударов.