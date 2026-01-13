Супертанкеры Китая, направлявшиеся за венесуэльской нефтью, развернулись посреди Атлантики 13.01.2026, 9:31

Это свидетельствует о продолжении блокады со стороны США.

Два супертанкера под китайским флагом, которые направлялись в Венесуэлу для забора грузов сырой нефти, развернулись и вернулись в Азию. Как пишет Reuters, об этом сообщил LSEG, глобальный поставщик данных о ценах на нефть и энергетические рынки.

Отмечается, что это свидетельствует о продолжении блокады Венесуэлы со стороны США и невозможности продавать нефть основному покупателю.

Очень большие нефтеналивные танкеры Xingye и Thousand Sunny, которые не находятся под санкциями, оставались на якоре в Атлантическом океане в течение недель. Эти суда входят в группу из трех супертанкеров, которые ходят только по маршруту Венесуэла-Китай для перевозки сырой нефти.

Как напомнило издание, Венесуэла продает нефть Китаю для погашения общего долга. Китай выдал ей значительный кредит после того, как США ввели энергетические санкции против Венесуэлы в 2019 году. Китай предоставил льготный период для получения капитальных платежей и договорился с Каракасом о временном соглашении, согласно которому обслуживание долга будет компенсироваться грузами сырой нефти.

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA сообщала, что в прошлом году именно Китай был покупателем №1, экспортировав около 642 000 баррелей в сутки, что составляло три четверти от общего объема экспорта в 847 000 баррелей в сутки.

«Львиная доля этого экспорта в Китай попадала на независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, которыми торговали малоизвестные посредники, тогда как нефтяные грузы, отправленные в Китай для обслуживания долга, составляли незначительную часть от общего количества», - говорится в статье.

Издание напомнило, что на прошлой неделе США объявили о соглашении по экспорту до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, застрявшей в хранилищах. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не будет лишен венесуэльской сырой нефти. Но Китай еще не получал никаких грузов из Венесуэлы с прошлого месяца, поскольку Вашингтон утверждает, что нефтяное эмбарго остается в силе.

