Премьер Гренландии: Если нам придется выбирать между США и Данией, мы выбираем Данию
- 13.01.2026, 23:02
Йенс-Фредерик Нильсен провел совместную пресс-конференцию с премьером Дании.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил 13 января, что жители острова избрали бы Данию, а не США, если бы их попросили сделать такой выбор. Об этом он сказал на совместной с премьером Дании Метте Фредериксен пресс-конференции в Копенгагене, сообщила BBC.
Американский президент Дональд Трамп заявлял 9 января, что США должны владеть Гренландией, чтобы ее не смогли захватить страна-агрессор Россия или Китай.
Как указала BBC, США уже имеют более 100 военнослужащих, постоянно размещенных на базе на северо-западе Гренландии (со времен Второй мировой войны).
Согласно действующим соглашениям с Данией, США имеют право вводить в Гренландию, которая является датской автономией, столько войск, сколько потребуется.
На пресс-конференции в Копенгагене Фредериксен осудила «совершенно неприемлемое давление со стороны ближайшего союзника» – США.
Премьер Дании предупредила, что «есть много признаков» того, что «самая сложная часть еще впереди».
В то же время премьер Гренландии заявил, что они «столкнулись с геополитическим кризисом».
«Если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, мы выбираем Данию, – подчеркнул Нильсен. – Одно должно быть понятно всем. Гренландия не желает принадлежать США. Гренландия не желает быть под управлением США. Гренландия не хочет быть частью США».
Союзники Дании по НАТО – основные европейские страны, а также Канада – на этой неделе выразили Копенгагену поддержку.