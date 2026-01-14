Беларусь и Зимбабве будут сотрудничать в военной сфере 19 14.01.2026, 10:02

Опубликован документ, который подписал Хренин.

Национальный правовой интернет-портал опубликовал 14 января текст соглашения между министерствами обороны Беларуси и Зимбабве о военном сотрудничестве. Документ был подписан 15 декабря 2025 года во время визита Виктора Хренина в Хараре.

Документ предусматривает военное сотрудничество в такие сферах, как военное образование и медицина, военные СМИ, проведение совместных событий, оперативная и боевая подготовка военнослужащих, военно-научная, научно-техническая и исследовательская деятельность, совместные исследования и разработки, а также системы радиоэлектронной борьбы, информационные системы и средства связи военного назначения. Также возможно сотрудничество в других областях.

По соглашению, представители стран не принимают участие во враждебных действиях, которые могут повлечь за собой нарушение мира, внутренней безопасности и конституционного строя в стране-партнере.

15 декабря, во время визита в Хараре, министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел переговоры со своей зимбабвийской коллегой Оппа Мучингури-Кашири. Он отметил, что «в военном плане Беларуси есть что предложить Зимбабве».

По итогам переговоров главы военных ведомств подписали межведомственное соглашение о военном сотрудничестве.

