Bloomberg: Уиткофф и Кушнер отправляются в Москву
- 14.01.2026, 12:09
Для новой встречи с Путиным.
Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По информации собеседников издания, встреча может состояться в этом месяце. В то же время планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.
Представитель Белого дома заявил, что на данный момент такая встреча не запланирована. Кремль не ответил на запрос о комментарии.
Как отметил один из источников, пока неясно, насколько Путин заинтересован во второй встрече с этой парой, и это, по-видимому, является главным препятствием для назначения даты.
По словам других источников, американские чиновники представят Путину и его команде последние проекты планов.
Ожидается, что обсуждения затронут гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, а также послевоенного восстановления страны.
Уиткофф и Кушнер в декабре уже посещали Москву и встречались с Путиным. Тогда переговоры длились почти пять часов, но не привели к прорыву. Уиткофф встречался с Путиным в России шесть раз в прошлом году.