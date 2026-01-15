В Минске мужчина отомстил своему работодателю
- 15.01.2026, 9:40
Житель Осиповичей пошел по нетривиальному пути.
Уголовное дело за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества общеопасным способом возбудили в отношении 32-летнего жителя Осиповичей, который поджег квартиру в Минске, сообщили в МВД, пишет «Зеркало».
Мужчина вместе с бригадой работал на столичную организацию и проживал в квартире, которую предоставил наниматель. Однако спустя время между ними возникли разногласия, из-за чего трудовые отношения были прекращены.
«Покидая съемное жилье последним, фигурант с помощью бумаги поджег кровать в одной из комнат, в результате чего произошел пожар. Затем мужчина уехал из города, однако впоследствии был установлен и задержан», — сообщили в МВД.
Причиненный ущерб оценили в 20 тысяч рублей. Никто из соседей и их имущество не пострадали.
В отношении рабочего возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или до десяти лет колонии.