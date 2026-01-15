Reuters: США захватили шестой танкер с венесуэльской нефтью

Reuters: США захватили шестой танкер с венесуэльской нефтью1
Вашингтон продолжает кампанию против «теневого флота».
Военные силы США задержали шестой танкер, связанный с перевозкой санкционной венесуэльской нефти, в Карибском море, сообщили официальные источники, близкие к ситуации, пишет агентсво Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Эта операция стала очередным шагом в расширяющейся кампании Вашингтона по пресечению деятельности так называемого «теневого флота» — флота судов, которые нарушают западные санкции, перевозя нефть из стран, включая Венесуэлу.
США уже захватили пять танкеров в этих же водах на прошлой неделе, и действия администрации президента США Дональда Трампа свидетельствуют о намерении продолжать давление на незаконные поставки нефти.
Операции по захвату танкеров связаны с попытками Соединенных Штатов работать с временным правительством Венесуэлы по контролю за продажами нефти и ограничению возможностей обхода санкций. Это часть более широкой стратегии, направленной на ужесточение санкционного режима и прекращение поставок нефти, которые Вашингтон считает незаконными.
Также агентство пишет, что о захвате американские чиновники рассказали накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.