Reuters: США захватили шестой танкер с венесуэльской нефтью 1 15.01.2026, 17:09

1,186

Вашингтон продолжает кампанию против «теневого флота».

Военные силы США задержали шестой танкер, связанный с перевозкой санкционной венесуэльской нефти, в Карибском море, сообщили официальные источники, близкие к ситуации, пишет агентсво Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Эта операция стала очередным шагом в расширяющейся кампании Вашингтона по пресечению деятельности так называемого «теневого флота» — флота судов, которые нарушают западные санкции, перевозя нефть из стран, включая Венесуэлу.

США уже захватили пять танкеров в этих же водах на прошлой неделе, и действия администрации президента США Дональда Трампа свидетельствуют о намерении продолжать давление на незаконные поставки нефти.

Операции по захвату танкеров связаны с попытками Соединенных Штатов работать с временным правительством Венесуэлы по контролю за продажами нефти и ограничению возможностей обхода санкций. Это часть более широкой стратегии, направленной на ужесточение санкционного режима и прекращение поставок нефти, которые Вашингтон считает незаконными.

Также агентство пишет, что о захвате американские чиновники рассказали накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com