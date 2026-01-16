Как Путин освобождает Сибирь для китайцев 9 Юрий Бутусов

16.01.2026, 18:25

2,788

Наглядный пример.

В Украине был ликвидирован представитель малочисленного исчезающего народа тофаларов Андрей Холямоев. Только в августе ему исполнилось 18 лет, а уже в сентябре он был ликвидирован. Попрощаться с ним родные в Иркутской области смогли лишь 8 января 2026 года. Тофаларов на своей земле осталось чуть больше 600 человек.

Очередной наглядный пример того, как Путин гонит на смерть исчезающие народы России и воюет до последнего тофалара, освобождая Сибирь для китайцев.

Юрий Бутусов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com