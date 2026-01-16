Как Путин освобождает Сибирь для китайцев9
- Юрий Бутусов
- 16.01.2026, 18:25
Наглядный пример.
В Украине был ликвидирован представитель малочисленного исчезающего народа тофаларов Андрей Холямоев. Только в августе ему исполнилось 18 лет, а уже в сентябре он был ликвидирован. Попрощаться с ним родные в Иркутской области смогли лишь 8 января 2026 года. Тофаларов на своей земле осталось чуть больше 600 человек.
Очередной наглядный пример того, как Путин гонит на смерть исчезающие народы России и воюет до последнего тофалара, освобождая Сибирь для китайцев.
Юрий Бутусов, Telegram