17 января 2026, суббота, 13:08
Украинские десантники провели хитрый маневр на Покровском направлении

  • 17.01.2026, 11:58
Украинские десантники провели хитрый маневр на Покровском направлении

Бойцы ВСУ решили действовать нестандартно.

Украинские десантники провели успешную операцию на Покровском направлении, уничтожив российского военного благодаря хитрому маневру.

Об этом сообщает Telegram-канал 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Как сообщают в бригаде, подразделения 79-й ОДШБр в составе 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде и в его окрестностях.

Российские войска пытаются накапливаться в скрытых локациях вблизи города, чтобы перерезать логистические маршруты и проникнуть в населенный пункт.

Недавно враг обустроил такое место накопления на территории рыбного хозяйства. После анализа радиоперехватов украинские военные установили позывной российского пехотинца, который находился в одном из зданий.

Чтобы избежать открытого штурма, десантники решили действовать нестандартно. Они подошли вплотную к зданию и обратились к оккупанту на русском языке: «Кедр, мы свои. Пришли на помощь».

После этого штурмовая группа без сопротивления зашла внутрь и ликвидировала российского военного.

