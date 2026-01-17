Это очень важная история
- Аббас Галлямов
- 17.01.2026, 20:07
Похоже, что своим силовикам аятоллы уже не доверяют.
Согласно данным источников Iran International, бо́льшую часть убийств в ходе подавления массовых протестов в Иране осуществляли не иранские силовики, а срочно завезённые в страну боевики из проиранских шиитских группировок — в частности тех, что оперируют сейчас в Ираке, а ранее использовались для поддержки режима Асада в Сирии и ведения боевых действий против ИГИЛ.
Основную массу бойцов этих групп составляют арабы, а также представители разных народностей, проживающих в Афганистане и Пакистане. Из местных в людей стреляли в основном представители Кудс — подразделения КСИР, ответственного за зарубежные операции — например, в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке и т. д. — то есть, тоже люди, годами живущие за границей и максимально от иранских реалий оторванные.
Похоже, что своим силовикам аятоллы уже не доверяют — ни полиции, ни армии.
Это очень важная история. Фактически режим превратился в зарубежную оккупационную власть. Он угнетает персов с помощью представителей других национальностей. Если всё действительно так и было, то против властей теперь будет работать ещё и фактор патриотизма.
Аббас Галлямов, Telegram