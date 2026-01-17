Это очень важная история Аббас Галлямов

17.01.2026, 20:07

Аббас Галлямов

Похоже, что своим силовикам аятоллы уже не доверяют.

Согласно данным источников Iran International, бо́льшую часть убийств в ходе подавления массовых протестов в Иране осуществляли не иранские силовики, а срочно завезённые в страну боевики из проиранских шиитских группировок — в частности тех, что оперируют сейчас в Ираке, а ранее использовались для поддержки режима Асада в Сирии и ведения боевых действий против ИГИЛ.

Основную массу бойцов этих групп составляют арабы, а также представители разных народностей, проживающих в Афганистане и Пакистане. Из местных в людей стреляли в основном представители Кудс — подразделения КСИР, ответственного за зарубежные операции — например, в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке и т. д. — то есть, тоже люди, годами живущие за границей и максимально от иранских реалий оторванные.

Похоже, что своим силовикам аятоллы уже не доверяют — ни полиции, ни армии.

Это очень важная история. Фактически режим превратился в зарубежную оккупационную власть. Он угнетает персов с помощью представителей других национальностей. Если всё действительно так и было, то против властей теперь будет работать ещё и фактор патриотизма.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com