18 января 2026, воскресенье, 19:09
В Бресте слышны взрывы

  • 18.01.2026, 18:22
  • 5,914
Было минимум два сильных хлопка.

О пожаре в Бресте сообщает телеграм-канал Брестского горисполкома.

«Прямо сейчас на улице Смирнова, 159 горит склад пиротехники», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар тушат сотрудники МЧС. «Подробности выясняются», — добавили в телеграм-канале.

Местные СМИ также сообщают о крупном пожаре. По их данным, огонь сопровождается взрывами горящей пиротехники.

«Жители Бреста слышат происходящее чуть ли не со всех концов города. Сообщают о минимум двух сильных хлопках и нескольких более мелких. Судя по описанию, горит и взрывается пиротехника», — отмечает портал «Виртуальный Брест».

