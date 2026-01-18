В Бресте слышны взрывы

В Бресте слышны взрывы6
- 18.01.2026, 18:22
- 5,914
Было минимум два сильных хлопка.
О пожаре в Бресте сообщает телеграм-канал Брестского горисполкома.
«Прямо сейчас на улице Смирнова, 159 горит склад пиротехники», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пожар тушат сотрудники МЧС. «Подробности выясняются», — добавили в телеграм-канале.
Местные СМИ также сообщают о крупном пожаре. По их данным, огонь сопровождается взрывами горящей пиротехники.
«Жители Бреста слышат происходящее чуть ли не со всех концов города. Сообщают о минимум двух сильных хлопках и нескольких более мелких. Судя по описанию, горит и взрывается пиротехника», — отмечает портал «Виртуальный Брест».