В Бресте слышны взрывы 6 18.01.2026, 18:22

5,914

Было минимум два сильных хлопка.

О пожаре в Бресте сообщает телеграм-канал Брестского горисполкома.

«Прямо сейчас на улице Смирнова, 159 горит склад пиротехники», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар тушат сотрудники МЧС. «Подробности выясняются», — добавили в телеграм-канале.

Местные СМИ также сообщают о крупном пожаре. По их данным, огонь сопровождается взрывами горящей пиротехники.

«Жители Бреста слышат происходящее чуть ли не со всех концов города. Сообщают о минимум двух сильных хлопках и нескольких более мелких. Судя по описанию, горит и взрывается пиротехника», — отмечает портал «Виртуальный Брест».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com