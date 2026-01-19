Нью-Йоркская фондовая биржа введет круглосуточную торговлю цифровыми акциями 19.01.2026, 19:10

Платформа позволит покупать дробные доли акций и пополнять счета с использованием стейблкоинов.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила о разработке платформы для торговли токенизированными ценными бумагами с использованием блокчейна для расчетов. Согласно пресс-релизу, проект предполагает круглосуточные торги акциями и ETF и будет запущен после получения нужных разрешений от регуляторов.

Платформа позволит покупать дробные доли акций, проводить расчеты практически мгновенно и пополнять счета с использованием стейблкоинов. В NYSE отмечают, что токенизированные акции будут полностью эквивалентны обычным бумагам и сохранят право на дивиденды и участие в корпоративном управлении.

В NYSE подчеркивают, что проект направлен на совмещение привычных принципов работы фондового рынка с преимуществами блокчейна, прежде всего более быстрыми расчетами и постоянным доступом к торгам.

Проект входит в стратегию по цифровизации внутри Intercontinental Exchange, владельца NYSE. Компания также готовит клиринговые системы к работе в круглосуточном режиме и сотрудничает с банками BNY и Citi по внедрению токенизированных депозитов для расчетов вне банковских часов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com