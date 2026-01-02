закрыть
Как выглядит пятиэтажка в Харькове после удара РФ

2
  • 2.01.2026, 17:50
  • 1,880
Как выглядит пятиэтажка в Харькове после удара РФ
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Под завалами находятся люди.

Российские оккупанты сегодня, 2 января, нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Харькове. В результате атаки здание было разрушено, пишет РБК-Украина.

Из-за удара российских террористов пострадали по меньшей мере 16 человек. Один человек - в тяжелом состоянии. Медики уже предоставили помощь большинству.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть информация, что под завалами находятся люди. На месте работают спасатели, правоохранители и врачи экстренной медпомощи.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, предварительно известно, что для атаки оккупанты использовали две ракеты. Какие именно - глава государства не уточнил. При этом Синегубов рассказал, что речь именно о баллистике.

- К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и людям - продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе, - отметил президент.

Зеленский и Синегубов также обнародовали фото последствий террористической атаки россиян.

