Как выглядит пятиэтажка в Харькове после удара РФ

Как выглядит пятиэтажка в Харькове после удара РФ2
- 2.01.2026, 17:50
Под завалами находятся люди.
Российские оккупанты сегодня, 2 января, нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Харькове. В результате атаки здание было разрушено, пишет РБК-Украина.
Из-за удара российских террористов пострадали по меньшей мере 16 человек. Один человек - в тяжелом состоянии. Медики уже предоставили помощь большинству.
Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть информация, что под завалами находятся люди. На месте работают спасатели, правоохранители и врачи экстренной медпомощи.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, предварительно известно, что для атаки оккупанты использовали две ракеты. Какие именно - глава государства не уточнил. При этом Синегубов рассказал, что речь именно о баллистике.
- К сожалению, именно так россияне относятся к жизни и людям - продолжают убийства, и это несмотря на все усилия мира и прежде всего Соединенных Штатов в дипломатическом процессе, - отметил президент.
Зеленский и Синегубов также обнародовали фото последствий террористической атаки россиян.