закрыть
2 января 2026, пятница, 22:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новым начальником ГУР МО Украины стал Олег Иващенко: что о нем известно

  • 2.01.2026, 22:21
Новым начальником ГУР МО Украины стал Олег Иващенко: что о нем известно
Олег Иващенко

На должность начальника ГУР он переходит из СВР.

Новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины стал Олег Иващенко, заменяющий в должности Кирилла Буданова. До этого момента Иващенко являлся главой Службы внешней разведки государства.

Соотвествующий указ подписал президент Украины.

В открытых источниках информации об Иващенко очень мало. СМИ отмечают, что значительная часть сведений об этом должностном лице остается засекреченной.

Из публикаций ГУР, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ известно, что в течение 2017-2019 годов Иващенко занимал должность первого заместителя начальника ГУР, заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке.

С 2021 года одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

Иващенко имеет воинское звание генерал-лейтенанта.

В марте 2022 года за участие в боевых действиях был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. У него также есть орден Даниила Галицкого.

26 марта 2024 года Зеленский своим указом назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Глава СВР также является членом Ставки верховного главнокомандующего и членом Совета национальной безопасности и обороны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип