Что известно о Михаиле Федорове, который может возглавить Минобороны Украины 4 2.01.2026, 23:21

2,168

Михаил Федоров

34-летний айтишник инициировал и реализовал ряд важных для Украины проектов.

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров может возглавить Министерство обороны Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Он глубоко занимается вопросом «Линии дронов», работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов», - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас необходимо реализовать в сфере обороны такие изменения, «которые помогут».

Что известно о Михаиле Федорове

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области.

Высшее образование получил в Запорожском национальном университете, где окончил факультет социологии и управления по специальности «социология».

До прихода в государственную власть Федоров занимался предпринимательской и проектной деятельностью в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга.

В 2019 году он стал руководителем цифрового направления избирательной кампании Владимира Зеленского, после чего был назначен вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины.

В этой должности Федоров курирует развитие электронного правительства, цифровых государственных услуг и внедрение инновационных технологий в публичном секторе.

В 2023 году Михаил Федоров был назначен первым вице-премьером Украины, министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины.

Уже в июле 2025 года Федоров получил должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.

За свою деятельность Федоров получил множество международных наград и входил в рейтинги Forbes «30 до 30» и TIME100 Next. С 2023 года он является членом Ставки Верховного Главнокомандующего Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com