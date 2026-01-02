Что известно о Михаиле Федорове, который может возглавить Минобороны Украины

Что известно о Михаиле Федорове, который может возглавить Минобороны Украины4
- 2.01.2026, 23:21
- 2,168
34-летний айтишник инициировал и реализовал ряд важных для Украины проектов.
Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров может возглавить Министерство обороны Украины.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
«Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Он глубоко занимается вопросом «Линии дронов», работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов», - отметил Зеленский.
По его словам, сейчас необходимо реализовать в сфере обороны такие изменения, «которые помогут».
Что известно о Михаиле Федорове
Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области.
Высшее образование получил в Запорожском национальном университете, где окончил факультет социологии и управления по специальности «социология».
До прихода в государственную власть Федоров занимался предпринимательской и проектной деятельностью в сфере цифровых коммуникаций и маркетинга.
В 2019 году он стал руководителем цифрового направления избирательной кампании Владимира Зеленского, после чего был назначен вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины.
В этой должности Федоров курирует развитие электронного правительства, цифровых государственных услуг и внедрение инновационных технологий в публичном секторе.
В 2023 году Михаил Федоров был назначен первым вице-премьером Украины, министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины.
Уже в июле 2025 года Федоров получил должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.
За свою деятельность Федоров получил множество международных наград и входил в рейтинги Forbes «30 до 30» и TIME100 Next. С 2023 года он является членом Ставки Верховного Главнокомандующего Украины.