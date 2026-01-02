Зеленский назвал кандидата на должность нового главы Минобороны Украины 2.01.2026, 22:58

Михаил Федоров

Денису Шмыгалю президент Украины предложил другую должность.

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров может возглавить Министерство обороны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Он глубоко занимается вопросом линии дронов, работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов», - отметил Зеленский.

Он уточнил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль остается в команде. Президент предложил ему другое направление в государственной работе.

