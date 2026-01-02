закрыть
2 января 2026, пятница, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал кандидата на должность нового главы Минобороны Украины

  • 2.01.2026, 22:58
Зеленский назвал кандидата на должность нового главы Минобороны Украины
Михаил Федоров

Денису Шмыгалю президент Украины предложил другую должность.

Первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров может возглавить Министерство обороны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Он глубоко занимается вопросом линии дронов, работает результативно в цифровизации госуслуг и процессов», - отметил Зеленский.

Он уточнил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль остается в команде. Президент предложил ему другое направление в государственной работе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский
Вернуться домой
Вернуться домой Ирина Халип