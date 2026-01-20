Вот потому Путин и молчит Андрей Волна

20.01.2026, 9:17

6,502

Андрей Волна

Фото: DELFI

Вслушивайтесь в бред.

Самые разные эксперты задаются вопросом: а почему молчит Путин? И по поводу Мадуро молчит, и по поводу задержания танкеров молчит, и своим подельникам-аятоллам лучи поддержки не послал…

Мне кажется, что молчит он только потому, чтобы не спугнуть. Удачу не спугнуть. Трампа не спугнуть.

И пока весь мир обсуждает Гренландию и «совет мира», а «коалиция решительных» даже (даже!) подумывает (неслыханное дело) о бойкоте некоторыми странами (о, ужас!) чемпионата по соккеру в США, Россия вот в самом настоящем прямом эфире ведет страшную геноцидальную войну.

Не раздумывая, не стесняясь и не боясь, просто вот сейчас вымораживает Киев.

Прямо вот с этого утра на левом берегу многомиллионного города нет ни света, ни отопления, ни воды. Снова нет. Там, где за последние несколько дней восстановили.

Это в результате ночного и утреннего налета БПЛА.

Через 30-40 минут ожидаются крылатые ракеты.

ТУ – 95 совершили пусковые маневры…

Так что Путин прав. Не спугнуть! Вслушивайтесь в бред. Вчитывайтесь в бред. Вовлекайся, мир, в бредовые идеи. Опровергай бред. Поддакивай бреду.

А я пока уничтожу Украину и людей там.

Ляпота!

Вот потому и молчит. Я бы сказал – радостно молчит и ладошки потные потирает.

А вдруг действительно решатся на бойкот?

Андрей Волна, «Фейсбук»

