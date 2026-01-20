Зеленский: За сутки до массированной атаки Украина успела получить ракеты для систем ПВО 1 20.01.2026, 11:26

Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления.

Во время удара сегодня Россия применила значительное количество баллистических и крылатых ракет, а также более 300 ударных дронов. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, под ударами оказались, в частности, Киев и Киевская область, Винницкая область, Днепровская область, Одесская область, Запорожье, Полтавская область, Сумская область.

- Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми, - подчеркнул он.

Президент Украины сказал, что силы противовоздушной обороны отработали по существенному количеству российских целей.

«За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, и это существенно помогло. Каждый пакет поддержки имеет значение. Ракеты для Patriot, для «Насамсов», для других систем ПВО критически необходимы», - подчеркнул он.

Глава государства рассказал, что в формате специального энергетического селектора будут определены полные детали о последствиях атаки и необходимые ресурсы, чтобы восстановить поставки электричества, тепла и воды людям.

Зеленский добавил, что сейчас украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институтов, областной и местной власти, украинских энергетических компаний - все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию.

