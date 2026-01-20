закрыть
20 января 2026, вторник, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Atlantic Council: Как НАТО и США могут решить вопрос с Гренландией

1
  • 20.01.2026, 13:21
  • 1,404
Atlantic Council: Как НАТО и США могут решить вопрос с Гренландией

Союзники могут выйти из кризиса более сплоченными.

Трансатлантический конфликт вокруг Гренландии обострился после заявлений президента США Дональда Трампа о введении повышенных пошлин против Дании и других европейских стран до достижения соглашения о покупке острова Соединенными Штатами. Тем не менее Вашингтон, Копенгаген и союзники по НАТО предпринимают шаги, которые могут предотвратить открытый конфликт и даже укрепить безопасность в Арктике, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

На данный момент обсуждаются три основных направления деэскалации:

Первое — дипломатия. 14 января в Вашингтоне представители США, Дании и Гренландии договорились создать рабочую группу высокого уровня для обсуждения американских интересов и «красных линий» Дании, включая сохранение ее суверенитета.

Второе — действия Конгресса США. В Палате представителей и Сенате внесены двухпартийные законопроекты, запрещающие использование бюджетных средств для военных действий против союзников по НАТО, включая Данию.

Третье — сдерживание. Дания и ряд европейских стран НАТО усиливают военное присутствие и проводят учения в Гренландии.

Белый дом утверждает, что обеспокоен растущей активностью Китая и России в Арктике, однако эксперты отмечают, что администрация Трампа не выдвинула конкретных неудовлетворенных требований в сфере безопасности и не предприняла шагов по расширению американского военного присутствия. Вместо этого риторика Вашингтона все чаще сводится к идее аннексии, которую Трамп ранее назвал «психологически необходимой».

В Европе такие заявления вызвали ответную реакцию. Германия, Франция, Великобритания, страны Скандинавии и Нидерланды объявили о направлении в Гренландию небольших военных контингентов. Хотя эти силы не способны противостоять США в случае конфликта, они усложняют сценарий быстрой и «дешевой» военной операции и служат фактором сдерживания.

Аналитики отмечают, что наиболее реалистичным выходом остается сделка. Возможные варианты включают подтверждение или обновление Соглашения об обороне Гренландии 1951 года, а также обсуждение будущего острова в случае его независимости — например, с сохранением американских гарантий безопасности и возможным членством Гренландии в НАТО.

Эксперты предупреждают, что попытка захвата Гренландии силой нанесла бы серьезный удар по НАТО и трансатлантическому альянсу. В то же время компромиссное соглашение может не только снять напряженность, но и привести к усилению коллективной безопасности в Арктике, позволив США и их союзникам выйти из кризиса более сплоченными.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип