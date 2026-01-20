Atlantic Council: Как НАТО и США могут решить вопрос с Гренландией 1 20.01.2026, 13:21

Союзники могут выйти из кризиса более сплоченными.

Трансатлантический конфликт вокруг Гренландии обострился после заявлений президента США Дональда Трампа о введении повышенных пошлин против Дании и других европейских стран до достижения соглашения о покупке острова Соединенными Штатами. Тем не менее Вашингтон, Копенгаген и союзники по НАТО предпринимают шаги, которые могут предотвратить открытый конфликт и даже укрепить безопасность в Арктике, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

На данный момент обсуждаются три основных направления деэскалации:

Первое — дипломатия. 14 января в Вашингтоне представители США, Дании и Гренландии договорились создать рабочую группу высокого уровня для обсуждения американских интересов и «красных линий» Дании, включая сохранение ее суверенитета.

Второе — действия Конгресса США. В Палате представителей и Сенате внесены двухпартийные законопроекты, запрещающие использование бюджетных средств для военных действий против союзников по НАТО, включая Данию.

Третье — сдерживание. Дания и ряд европейских стран НАТО усиливают военное присутствие и проводят учения в Гренландии.

Белый дом утверждает, что обеспокоен растущей активностью Китая и России в Арктике, однако эксперты отмечают, что администрация Трампа не выдвинула конкретных неудовлетворенных требований в сфере безопасности и не предприняла шагов по расширению американского военного присутствия. Вместо этого риторика Вашингтона все чаще сводится к идее аннексии, которую Трамп ранее назвал «психологически необходимой».

В Европе такие заявления вызвали ответную реакцию. Германия, Франция, Великобритания, страны Скандинавии и Нидерланды объявили о направлении в Гренландию небольших военных контингентов. Хотя эти силы не способны противостоять США в случае конфликта, они усложняют сценарий быстрой и «дешевой» военной операции и служат фактором сдерживания.

Аналитики отмечают, что наиболее реалистичным выходом остается сделка. Возможные варианты включают подтверждение или обновление Соглашения об обороне Гренландии 1951 года, а также обсуждение будущего острова в случае его независимости — например, с сохранением американских гарантий безопасности и возможным членством Гренландии в НАТО.

Эксперты предупреждают, что попытка захвата Гренландии силой нанесла бы серьезный удар по НАТО и трансатлантическому альянсу. В то же время компромиссное соглашение может не только снять напряженность, но и привести к усилению коллективной безопасности в Арктике, позволив США и их союзникам выйти из кризиса более сплоченными.

