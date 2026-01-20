27 апреля 2026, понедельник, 15:33
Зеленский высказался о Совете мира Трампа

  • 20.01.2026, 22:43
Владимир Зеленский

Россия и белорусский режим — это «совет войны».

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия является врагом Украины. И поэтому глава государства не представляет, как Украина может участвовать в каком-либо совете, где присутствует РФ, которая выступает за войну против украинского государства. Об этом президент Украины ответил на вопрос unian.net во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp.

Зеленский подтвердил, что Украина получила приглашение присоединиться к «Совету мира» президента США Дональда Трампа.

«Вы знаете, приглашение мы получили. Дипломаты работают над этим приглашением», — подчеркнул Зеленский.

Также президент сообщил, как он относится к тому, что якобы в этот «Совет мира» также приглашают Россию и Беларусь. Зеленский отметил:

«Во-первых, честно говоря, Россия — наш враг. Беларусь — их союзник. Я, честно говоря, пока что для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто Россия — это совет войны. И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко».

Лукашенко загнан в угол
Ликвидация ликвидаторов
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Цугцванг
