28 апреля 2026, вторник, 0:40
TIME: Стрессоустойчивость улучшает здоровье

  • 20.01.2026, 18:50
TIME: Стрессоустойчивость улучшает здоровье
Иллюстрационное фото

Кардиолог называет психологическое благополучие основой качества жизни.

Кардиолог Тара Нарула из США утверждает, что ключ к улучшению здоровья пациентов лежит не только в лекарствах и процедурах, но и в психологическом благополучии. По ее словам, когда человек не способен прийти на прием, регулярно принимать лекарства или менять образ жизни, традиционная медицина оказывается малоэффективной, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание уделяет понятию стрессоустойчивости — способности человека справляться с трудностями, восстанавливаться после стрессовых событий и продолжать заботиться о себе. Эта способность позволяет пациентам проходить обследования, выполнять рекомендации врача и адаптироваться к новым медицинским диагнозам.

Кардиолог подчеркивает, что стресс и травматические события наносят серьезный ущерб организму, но развитие стрессоустойчивости может нейтрализовать негативные эффекты и способствовать восстановлению. Медицинские диагнозы сами по себе часто воспринимаются пациентами как травма, вызывающая чувство тревоги и бессилия. В этих условиях стрессоустойчивость становится критически важной для физического и психического выздоровления.

Специалист предлагает включать обучение стрессоустойчивости в систему здравоохранения: создавать программы для пациентов в больницах и клиниках, обучать студентов-медиков связи сознания и тела, а также преподавать эти навыки детям, чтобы они могли успешно справляться с трудностями во взрослой жизни.

«Стрессоустойчивость — это свет, который помогает найти путь из темноты и позволяет процветать несмотря ни на что», — заключает кардиолог. По ее мнению, развитие Стрессоустойчивости должно стать неотъемлемой частью современной медицины.

