Апельсины или грейпфруты: какой фрукт эффективнее защищает иммунитет

Апельсины или грейпфруты: какой фрукт эффективнее защищает иммунитет1
- 21.01.2026, 9:06
Зимой многие ищут способы поддержать организм естественным путем.
Этой зимой наблюдается рекордный уровень вирусных заболеваний. Сочетание гриппа, COVID-19 и норовируса заставило многих искать способы укрепить свою иммунную систему.
Один из методов защиты – добавить в свой рацион продукты, повышающие иммунитет, пишет Prevention. Но когда выбор встает между апельсинами и грейпфрутами, какой из них содержит больше витамина С и приносит больше пользы для здоровья?
Ниже эксперты по питанию объяснили плюсы и минусы каждого из этих цитрусовых, а также рассказывают, что следует учитывать перед тем, как добавить их в свое меню.
Питательная ценность: апельсин против грейпфрута
Оба вида цитрусовых полны полезных веществ, утверждает зарегистрированный диетолог Лорен Манакер. Тем не менее, в их питательных профилях есть небольшие различия.
«Апельсины, как правило, содержат больше витамина С: один средний апельсин обеспечивает около 70% вашей суточной нормы, в то время как грейпфруты предлагают чуть меньше – но все же остаются отличным источником», – говорит она.
Учитывайте разницу в размерах фруктов: одна порция апельсина – это целый фрукт, в то время как порцией грейпфрута считается его половина. Однако, если вы съедите целый грейпфрут, показатели будут практически равны.
Оба фрукта содержат клетчатку, калий и важные антиоксиданты, но только грейпфрут содержит витамин А. Вот статистика:
Апельсин (сорт Навел), одна порция (140 г), согласно данным USDA:
72 калории
15 г углеводов
12 г сахара
2,8 г клетчатки
83 мг витамина С
60 мг кальция
15 мг магния
35 мкг фолата
Грейпфрут, одна порция (половина фрукта, около 120 г), согласно данным USDA:
37 калорий
9 г углеводов
8 г сахара
1,35 г клетчатки
45,5 мг витамина С
18,4 мг кальция
9,84 мг магния
89 мкг витамина А
11,1 мкг фолата
Что лучше для иммунитета
Когда речь заходит об иммунитете, «главным героем» в цитрусовых является витамин С. Недавнее исследование в журнале BMC Public Health показало, что витамин С может снизить тяжесть обычной простуды на 15%. Но многие другие витамины и минералы также играют роль в защите вашего здоровья.
«В зимние месяцы важно поддерживать иммунитет, употребляя продукты, богатые витаминами A, B, C, D и E, а также минералами: цинком, селеном и железом», – говорит нутрициолог функциональной медицины Элана Боднер. Она добавляет, что и апельсины, и грейпфруты содержат большое количество витаминов C и B, которые помогают организму бороться с инфекциями.
Оба цитрусовых также являются хорошими источниками фолата, который критически важен для иммунитета, способствуя восстановлению клеток и иммунной функции. Если вы не получаете достаточно фолата, ваши иммунные клетки не имеют достаточной силы для борьбы с инфекциями.
«Хотя апельсины могут иметь небольшое преимущество по содержанию витамина С, оба фрукта являются отличным выбором для поддержки вашей иммунной системы», – говорит Манакер.
Минусы: важные предостережения
Каким бы вкусным и полезным ни был грейпфрут, некоторым людям следует избегать его употребления.
Согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), грейпфрутовый сок может блокировать фермент, помогающий метаболизировать определенные лекарства. В результате лекарство может попадать в кровоток в больших количествах, вызывая более серьезные побочные эффекты.
Список препаратов, на которые может повлиять грейпфрут, включает:
Статины.
Лекарства для лечения высокого кровяного давления.
Препараты против тревожности.
Кортикостероиды для лечения болезни Крона или язвенного колита.
Лекарства для лечения аритмии.
В редких случаях – например, с антигистаминным препаратом Аллегра – грейпфрутовый и другие соки могут иметь обратный эффект, уменьшая количество лекарства, попадающего в кровь, и делая его менее эффективным.
Важно: Если вы принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, чтобы узнать, нужно ли вам избегать грейпфрута.
А что насчет соков? Апельсиновый против грейпфрутового
Стакан сока за завтраком – верный способ получить дозу витамина С. Один стакан (240 мл) 100% чистого апельсинового сока содержит 75 мг витамина С, а чашка 100% грейпфрутового сока – 94 мг. Оба варианта покрывают суточную потребность.
Однако Боднер отмечает, что при этом вы теряете другие питательные вещества, укрепляющие общее здоровье: «Всегда полезнее получать витамин С, съедая целый фрукт. Фрукт в сочетании с клетчаткой создает синергию, которая замедляет высвобождение сахара в кровь и поддерживает пищеварение».